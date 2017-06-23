أجواء حارة في معظم مناطق الأردن خلال العيد

الاصلاح نيوز-

تكون الاجواء نهار اليوم الجمعة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وفي المساء والليل تكون الأجواء لطيفه في المرتفعات الجبلية والبادية، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية يطرأ يوم غد السبت ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

كما يطرأ يوم الاحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي (2-3) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في كافة مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما درجات الحرارة المتوقعة في عمان خلال الثلاثة ايام المقبلة من 17 الى 30 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 17 الى 29 وفي المناطق الوسطى من 18 الى 28 وفي المناطق الجنوبية من 18 الى 31 وفي مدينة العقبة من 26 الى 38 درجة مئوية .