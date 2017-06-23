عمان: 11 إصابة بحادثين على الدوار الثامن وإشارة المسلخ

الاصلاح نيوز-

أصيب 11 شخصا بحادثي سير منفصلين في منطقة الدوار الثامن وإشارة مسلخ عمان، وفق ما ذكر الدفاع المدني في بيان صادر عنه الجمعة.

وفي التفاصيل، قال البيان إن 6 أشخاص أصيبوا إثر حادث تصادم بين مركبتين بمنطقة الدوار الثامن، حيث قامت فرق الإسعاف بمديرية غرب عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى المركز العربي، وحالتهم العامة متوسطة .

إلى ذلك أصيب 5 أشخاص مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة إشارات مسلخ أمانة عمان شرق عمان، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .