العبادي:استئناف التجارة مع الأردن قريبا

الاصلاح نيوز–

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس، إن التبادل التجاري مع الأردن سيعود قريبا.

ورد العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد على سؤال حول فتح المنافذ الحدودية مع الاردن واستئناف التبادل التجاري معه خاصة ان القوات العراقية استطاعت في 18 من الشهر الحالي السيطرة على المثلث الحدودي العراقي الاردني السوري وعلى منفذ الوليد مع الأردن وبذلك يكون العراق قد حصل على منفذ بري غربي إلى الاردن ثم مصر.

وأشار العبادي إلى أنّ القوات العراقية ستؤمن هذا الطريق وحماية حركة الشاحنات التجارية بين العراق والاردن وتجري مباحثات حاليا لاستئناف التجارة بينهما بعد تأمين معبر طريبيل ايضا وانهاء العمليات المنعزلة التي يقوم بها داعش في هذا الطريق الصحراوي للايحاء بانه غير آمن لضرب الحركة التجرية بين البلدين.