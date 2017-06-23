إصدار مليوني بطاقة ذكية لغاية منتصف حزيران

الاصلاح نيوز-

قال مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان ان محطات إصدار البطاقات الذكية ما زالت مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين خلال الدوام الرسمي في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف الشهوان خلال تفقده امس المحطة المتنقلة لإصدار البطاقات الذكية والتي تم إفتتاحها أخيرا في الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع الدائرة وبدعم من شركة أمنية انه تم إصدار حوالي مليونين وثلاثين الف بطاقة لغاية منتصف حزيران الحالي.

وبين الشهوان أن المحطات شهدت قبل منتصف حزيران إقبالاً ملحوظا من قبل المواطنين حيث قُدر معدل الإصدار اليومي للبطاقات الذكية بحوالي 26 الف بطاقة يوميا، أما بعد تمديد الفترة واستيفاء الرسوم البالغة دينارين فقد تراجع الإقبال لحوالي سبعة الأف بطاقة يوميا.

ولفت الشهوان الى ان الدائرة تقوم بشكل دوري بقياس وتقييم حجم الإنتاج اليومي في جميع محطاتها وعددها (105) موزعة ما بين محطات ثابتة في مكاتب الأحوال المدنية ومتنقلة في المؤسسات الرسمية والأهلية بهدف إعادة توزيع المتنقلة منها على الاماكن التي تشهد إقبالا متزايدا.

ودعا الشهوان المواطنين الى الإسراع في الحصول على البطاقات الذكية، مشيرا الى أن سعة الشريحة الالكترونية على البطاقة يبلغ 144 كيلو بايت لتحمل المعلومات الحالية على بطاقة الاحوال المدنية وبصمة اليد العشرية وبصمة العين وإضافة ملحقات مستقبلية مثل رخصة القيادة والتأمين الصحي ومعلومات الضمان الاجتماعي.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر شبيلات ان المحطة المتنقلة اسهمت في تسهيل الإجراءات على طلبة الجامعة وموظفيها وتوفير الوقت والجهد، معربا عن شكر إدارة الجامعة وتقديرها لكل من دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة أمنية على هذه المبادرة.

وبين ان المحطة اصدرت حوالي ثلاثمائة بطاقة لموظفي الجامعة وطلبتها، وستستمر بتقديم خدماتها بعد عطلة العيد مباشرة.