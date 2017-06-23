حركة سفر نشطة على طائرات الملكية الأردنية خلال فترة العيد

الاصلاح نيوز-

قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن فترة عيد الفطر المبارك وما بعدها ستشهد حركة سفر نشطة على طائراتها القادمة إلى عمان والمغادرة منها إلى مختلف مقاطع شبكة الخطوط الجوية سيما الرحلات الجوية بين عمان ومنطقتي الخليج العربي والشـرق الأوسط .

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن كوادرها في الأردن والمحطات الخارجية تعمل بأقصى طاقاتها للتعامل مع النشاط المتزايد في الرحلات الجوية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وضيوف الأردن الذين جاءوا للإحتفال بموسم العيد مع عائلاتهم والعودة إلى أماكن عملهم في الخارج بعد إنتهاء عطلة العيد .

وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر أن الملكية الأردنية تعمل على إستيعاب الحركة الجوية الكبيرة خلال هذه الفترة بكافة السبل المتاحة حيث تشغل رحلات إضافية إلى بعض الوجهات وكذلك التبديل بين طائرات الأسطول لتسيير طائرات ذات سعة أكبر على بعض المحطات التي يزداد طلب السفر عليها أكثر من غيرها، معرباً عن تقديره للثقة الكبيرة التي يضعها المسافرون في الملكية الأردنية وخدماتها . وأضاف أن الشركة وحرصاً منها على تلبية حاجات المسافرين، فقد عملت على استئجار طائرتين من طراز بوينغ 737 للعمل على الخطوط قصيرة ومتوسطة المدى لفترة ثلاثة أشهر ما بين منتصف شهر حزيران الحالي وحتى منتصف شهر أيلول المقبل.

وأوضح بيشلر إلى أن الملكية إستأجرت هاتين الطائرتين على أساس استئجار الطائرة مع طواقمها الجوية، بإعتباره أسلوباً شائعاً ومستخدماً لدى مختلف شركــات الطيــران العالميـــة ويُعرف بــإسم (Wet Lease)، بحيث تبقى الطائرة حاملة لألوانها الأصلية وشعار الشركة المؤجِرة لها، مؤكداً أن جميع مواصفات هاتين الطائرتين جاءت بحسب المعايير العالمية .

وتمنى بيشلر على ضيوف الملكية الأردنية أن يتفهموا التأخير المحدود الذي قد يحدث أحياناً في مواعيد بعض الرحلات خلال هذه الفترة على الشبكة نتيجة الإكتظاظ في بعض المطارات العربية والعالمية، مؤكداً حرص موظفي الشركة على التخفيف من تبعات هذا التأخير والإستمرار بتقديم الخدمات الفضلى لضيوفهم خلال هذه الأيام السعيدة على الأرض وفي الجو، كما قدم بيشلر التهنئة والتبريك لمسافري الملكية الأردنية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

–(بترا)