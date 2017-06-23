موسكو ترجح مقتل زعيم داعش الارهابي

الاصلاح نيوز-

رجحت وزارة الخارجية الروسية مقتل زعيم عصابة “داعش” الإرهابية أبو بكر البغدادي نتيجة قصف الطيران الروسي لمركز قيادة للعصابة جنوب الرقة.

وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الخميس “بحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية فإنه يمكن القول إن زعيم “داعش” البغدادي قد تم القضاء عليه نتيجة قصف الطيران الروسي لمركز قيادة للمسلحين في ضواحي الرقة الجنوبية في نهاية ايار من العام الحالي.

ويجري الآن التأكد من صحة هذه المعطيات من خلال قنوات مختلفة”.

وقال “أن الجماعات الإرهابية تمثل تنظيمات لها نظام هرمي جامد، وتؤدي تصفية زعمائها إلى تفشي الفوضى وزرع الرعب والخوف والبلبلة في صفوف الإرهابيين”،وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت في وقت سابق الخميس أنها لا تملك أي معلومات جديدة حول القضاء على البغدادي.

–(بترا)