السعوديون في الاردن يبايعون الامير محمد بن سلمان وليا للعهد

الاصلاح نيوز-

صالح الخوالدة شهدت سفارة خادم الحرميين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية منذ ظهر اليوم الخميس، توافد عددٍ من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين يتقدمهم أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقيات والمكاتب التابعة لها والطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في الاردن لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع على السمع والطاعة في المنشط والمكره وذلك طاعة لله ورسوله وانفاذا لتوجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعلنت سفارة خادم الحرميين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية يوم أمس عن فتح أبوابها أمام المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين للأردن للمبايعة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بتعيين سموه ولياً للعهد.

كما أعرب عدد من المواطنين السعوديين المبايعين عن وفائهم وتأييدهم وحبهم لوطنهم المملكة وللقيادة الرشيدة مقدمين تهانيهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الثقة الملكية باختياره للمنصب الجديد داعين الله عز وجل له بالتوفيق والسداد والعون.

(بترا)