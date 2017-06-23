فلسطين النيابية” تبحث قضية إيقاف 35 من موظفي “الأونروا” عن العمل

الاصلاح نيوز-

عقدت لجنة فلسطين النيابية اليوم الخميس اجتماعا لبحث موضوع توقيف 35 موظفا ممن يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية (الأونروا) بالأردن، عن العمل، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها لمخطط من شأنه تغييب القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ياسين أبو عواد وممثلين عن المجتمع المحلي بالمخيمات، إلى ضرورة الحفاظ على وجود (الأونروا) كونها من الشواهد على نكبة فلسطين، محذرا من المساس بحقوق الموظفين ولقمة عيشهم.

بدورهم، قال أعضاء اللجنة إن (الأونروا) تأسست من أجل إغاثة الفلسطينيين وتشغيلهم، وما تقدمه هو حق للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن هذه الإجراءات بحق الموظفين.

من جهتهم، استعرض ممثلو المجتمع المحلي مسألة توقيف أولئك الموظفين عن العمل، وأسبابها والإجراءات المتخذة بحقهم من قبل (الأونروا) والأضرار التي ستلحق بعائلاتهم.

من جانبه، قال ابو عواد ان دائرة الشؤون الفلسطينية إن برامج “الاونروا” في الاردن لم يتم تقليصها ولكن الدعم الموجه من قبل الدول المانحة انخفض وبالتالي انخفضت موازنة الوكالة.

–(بترا)