التحاق التعمري وفيصل بالمنتخب الاولمبي

الاصلاح نيوز-

التحق لاعبا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم موسى التعمري وبهاء فيصل بتجمع منتخب تحت سن 23 لكرة القدم، استعداداً للتصفيات الاسيوية والتي تستضيفها فلسطين في الفترة 19-23 تموز المقبل.

وكان التعمري وفيصل تواجدا برفقة المنتخب الوطني الاول العائد للتو من فيتنام، قبل ان يلتحقا بالمنتخب الاولمبي استعدادا للتصفيات المقبلة.

ويواصل المنتخب بقيادة المدير الفني ايان برونسكيل، تحضيراته البدنية والفنية، بمعدل خمسة تدريبات اسبوعياً، للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتعزيز الجوانب التكتيكية بما يتناسب وفكر الجهاز الفني.

ويغادر المنتخب الى قطر للمشاركة في البطولة الودية التي تمتد من 28 حزيران الجاري وحتى 7 تموز المقبل، حيث تجمع الى جانب المنتخب، الدولة المستضيفة واوزبكستان وقرغيزستان.

ويطمح الجهاز الفني للمنتخب بالخروج بالنتائج المرجوة من معسكر قطر حيث يبحث عن وضع اللمسات الاخيرة قبل الاعلان عن القائمة الرسمية والتي تضم 23 لاعباً للمشاركة في التصفيات الاسيوية.

ويشرف على المنتخب الوطني المدير الفني ايان برونسكيل، مدير المنتخب وسيم البزور، المدرب العام اسلام ذيابات، مدرب حراس المرمى احمد ابو ناصوح، مدرب اللياقة البدنية ديرك ماكارتي، الطبيب عصام جسام ، المعالج مأمون حرب، المدلك فارس عثامنة، المنسق الاعلامي احمد ابو زيد ومسؤول اللوازم محمد العلاونة.

–(بترا)