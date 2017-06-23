الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني

الاصلاح نيوز-

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الخميس، وزير الخارجية الصيني، وانج يي، الذي نقل تحيات الرئيس الصيني شي جينبينغ لجلالته.

وتم، خلال اللقاء، بحث آليات تعزيز التعاون بمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وجمهورية الصين الشعبية، اللذين احتفلا هذا العام بمرور أربعين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وجرى استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصا السياحة، والفوسفات، والبوتاس، والطاقة، والنقل، وكذلك إنشاء الجامعة التقنية الصينية الأردنية، وأهمية تشجيع رجال الأعمال والسياح الصينيين على زيارة الأردن.

وتطرق اللقاء إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يوفرها الاقتصاد الأردني، والتي تتماشى مع خطة الصين “حزام واحد، طريق واحد”.

كما تناول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها عملية السلام والأزمة السورية، حيث جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المستهدفة إيجاد حلول سياسية شاملة لأزمات المنطقة، تضمن إعادة الأمن والاستقرار لشعوبها.

اللقاء تطرق أيضا إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، كون خطره يشكل تهديدا على أمن واستقرار العالم أجمع.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام السمح، مشيدا بحكمة جلالة الملك ورؤيته لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

–(بترا)