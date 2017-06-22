عشرات آلاف من الفلسطينيين يحيون ليلة القدر في الاقصى

الاصلاح نيوز-

توافد عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم الأربعاء، إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، لإحياء ليلة القدر ‘ليلة الـ27 من رمضان’، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وقالت دائرة أوقاف القدس على صفحتها الرسمية في موقع ‘فيسبوك’، إن ‘موظفي الأوقاف بكافة أقسامها، يعملون منذ ساعات الصباح الباكر، من أجل استقبال المصلين الوافدين إلى المسجد الاقصى لإحياء شعائر ليلة القدر’.

من ناحية أخرى، نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها في كافة مناطق مدينة القدس، وأغلقت طرقات مؤدية إلى البلدة القديمة من القدس التي يوجد فيها المسجد الأقصى أمام المركبات، من أهمها: شوارع ‘السلطان سليمان’، ‘وصلاح الدين’، و’وادي الجوز’، و’نابلس’.

كما نشر الجيش الإسرائيلي عشرات من جنوده على حاجز ‘قلنديا’، وسمح للأطفال دون سن 12 سنة، وللرجال فوق سن 40 عاما، وللنساء من كل الأعمار، بدخول المدينة دون تصريح، في حين منع الرجال دون الأربعين عاما.

وشهد الحاجز تشديدات أمنية كبيرة، وفحصا دقيقا للبطاقات الشخصية للرجال والنساء على حد سواء.