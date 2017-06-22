المومني: نقل القوات الألمانية إلى الاردن  متسق مع مصالحنا الاستراتيجية

الاصلاح نيوز –

اعلنت الحكومة، أنها ستتعامل بإيجابية مع قرار البرلمان الالماني القاضي بالموافقة على نقل القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة إنجرليك التركية إلى الاردن مشيرا ان ذلك متسق مع مصالح الاردن الاستراتيجية في مواجهة المنظمات الارهابية والتعاون مع عديد من الدول الصديقة من اجل تحقيق ذلك.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسمها، الدكتور محمد المومني، في بيان مساء اليوم الاربعاء، عمق العلاقات التي تجمع الاردن والمانيا على مختلف الصعد والمجالات والتي تشهد نموا مضطرداً لخدمة البلدين الصديقين.

واشار الى ان الاردن والمانيا عضوان فاعلان في التحالف الدولي في محاربة الارهاب ويدعمان جميع الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي الذي يستهدف العالم أجمع.