ترامب يهنئ محمد بن سلمان

الاصلاح نيوز-

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب هنأه فيه باختياره وليا لعهد المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: ‘عبّر فخامة الرئيس الأميركي عن التهنئة لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باختياره وليا للعهد’.

وأضافت أن ترامب عبر عن تطلعه ‘بأن يسهم اختيار سموه في ترسيخ الشراكة السعودية الأميركية’.

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب الوكالة.

وصدر صباح الأربعاء أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد، خلفا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أعفي من منصبه.