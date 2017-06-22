دوام كامل لكوادر النظافة بعمان خلال عطلة العيد

الاصلاح نيوز-

أوعز رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة في تعميم أصدره بمناسبة حلول عيد الفطر للمسؤولين المعنيين باتخاذ جملة من الترتيبات تضمن حُسن سير الأعمال الرئيسية وإظهار العاصمة بأبهى حلة.

وتشمل الترتيبات رفع أعلام المملكة والأمانة على كافة التقاطعات والجسور قبل وقفة العيد، وتنظيم مناوبات لكوادر مناطق الأمانة تغطي فترات العمل خلال عطلة العيد.

وحدد التعميم أن يكون عمل جهاز النظافة في كافة مناطق العاصمة عمان بواقع 100 % في أول وثاني وثالث أيام العيد، و75 % في رابع أيام العيد.

وشددت الأمانة في تعميمها على مدراء مناطقها بتأمين مناوبين لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات والتنسيق لتنفيذ المهام المطلوبة مع الدوائر المعنية خلال العطلة.

كما وجه مدراء دوائر عمليات ضبط البيع العشوائي والازالة، وضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان، المركبات، الآليات، النقل والتزويد، السوق المركزي، بعمل برنامج مناوبات طيلة ايام العطلة على أن تستمر أعمال فرق الطوارئ كالمعتاد. إلى ذلك أعلنت دائرة المسالخ في ألامانة فتح سوق بيع اللحوم ثاني أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحا ولغاية إنهاء عملية البيع، فيما تستمر معاينة اللحوم واستقبال شحنات الاسماك المستوردة حتى الساعة السادسة مساء.

وقال مدير دائرة المسالخ الدكتور يسار الخيطان أنه سيتم فتح سوق اللحوم صباح يوم السبت المقبل من الساعة 6 صباحا الى 7 مساء، ومن 9 مساء ولغاية انتهاء أعمال البيع”.

وفي حال كان يوم الاحد هو المتمّم لشهر رمضان فسيتم فتح السوق صباح ذلك اليوم من الساعة السادسة ولغاية انتهاء أعمال البيع، وسيتم معاينة اللحوم واستقبال شحنات الاسماك المستوردة حتى الساعة السادسة مساء. وكشف انه للمرة الأولى ستكون هناك ذبحيات في مسلخ الدواجن خلال وقفة العيد، وسيكون أول أيام العيد فقط للحالات الطارئة والاستثنائية والمعاينات الاضطرارية، وسيتم استقبال ارساليات اللحوم والاسماك المستوردة طيلة أيام العيد لغاية الساعة السادسة مساءً..-(بترا)