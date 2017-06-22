افتتاح شارع الأمير طلال بن محمد ومواقف العبدلي

الاصلاح نيوز-

افتتحت أمانة عمان مساء أول من أمس شارع الأمير طلال بن محمد، ومشروع مواقف العبدلي “ساحة الجيش العربي”، بكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار.

ونفذ شارع الأمير طلال بن محمد على مراحل بطول 2 كيلو و 200 متر، وشمل العمل تنفيذ جسر على شارع الأردن، وجدران إستنادية، وخطوط تصريف مياه أمطار وأعمال طرق وإنارة، ويربط بين منطقة أم زويتينة في الجبيهة مع دوار المعلم في أبو نصير بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة إن الشارع الذي يربط مناطق الجبيهة وشفا بدران وأبو نصير من المشاريع الحيوية لأمانة عمان، ويعتبر بديلا وداعما مروريا لشارع الملكة رانيا العبدالله وشارع الأردن. مشيرا الى انه سيسهم بتوزيع الحركة المرورية على الشوارع الشريانية في المدينة، إضافة إلى نمو آفاق التطوير العقاري والإسكاني نتيجة رفع خدمات البنية التحتية.

وقال مدير مدينة عمان عمر اللوزي إن الشارع الذي نفذ من خلال كوادر أمانة عمان الكبرى بشكل كامل تطلب جهودا كبيرة نظرا لطبوغرافية الشارع الصعبة، حيث اشتمل العمل على إنشاء جدر إستنادية ونقل أنقاض وأعمال تسوية، وهو إنجاز يضاف الى مشاريع الأمانة التي ستعمل على تعزيز ربط المناطق ببعضها من خلال شبكة شوارع مماثلة.

كما افتتحت الأمانة مشروع مواقف العبدلي “ساحة الجيش العربي” الذي يوفر 353 موقفا لمركبات المواطنين.

وجرى إعادة تأهيل الساحة من أرصفة وجزر وسطية، والمداخل والمخارج لتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى الساحة، وتأمين موقف مخصص لباصات المكوك لتشجيع المواطنين على وضع وإصطفاف مركباتهم في الساحة واستخدام الباصات للتوجه الى وسط المدينة وبما يحد من الإصطفاف العشوائي بالشوارع.-(بترا)