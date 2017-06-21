تحول جديد في أزمة كريستيانو رونالدو

الاصلاح نيوز-

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني، دفع مبلغ 14.8 مليون يورو المستحقة لمصلحة الضرائب الإسبانية لتسوية أموره المالية وإنهاء الأزمة.

وكانت نيابة مدريد، قد اتهمت كريستيانو، بالتهرب الضريبي بقيمة 14.8 مليون يورو بشكل “متعمَّد”، مشيرة إلى أنه استغل شركة تأسست في عام 2010، كي يُخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا نظير حقوق تسويق صورته.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أنّ كريستيانو رونالدو قرر دفع المبلغ المستحق للضرائب حتى يتجنب الحبس، إذ أنه حال رفض صاروخ ماديرا الاعتراف بالتهرب الضريبي وثبتت التهمة عليه فإنّه يواجه عقوبة السجن التي قد تصل إلى 7 سنوات.

وقال الادعاء، إن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011، و1.7 مليون يورو في 2012، و3.2 مليون يورو في 2013، و8.5 مليون يورو في 2014.

ومن المقرر أن يدلي هداف دوري أبطال أوروبا بشهادته في قضية التهرب الضريبي في 31 يوليو/تموز المقبل، وعليه تسوية أموره مع الضرائب قبل هذا التاريخ ليتجنب تحول القضية إلى المحكمة.