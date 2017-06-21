برشلونة يحصل على توقيع صديق نيمار

الاصلاح نيوز-

نجح نادي برشلونة الإسباني في الحصول على توقيع البرازيلي لوكاس ليما لاعب وسط نادي سانتوس، وذلك من أجل دعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن “فوكس سبورت” البرازيلية إن برشلونة وقّع مع لوكاس ليما، مشيرة إلى أنه لن ينتقل لقلعة “كامب نو” قبل يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ 26 عامًا سينتهي عقده مع سانتوس في 31 ديسمبر/كانون الأول وبعدها سينتقل بالمجان لبرشلونة بعد توصية من والد نيمار، موضحة أن اللاعب على علاقة قوية بجناح البلوجرانا وعائلته.

ولعب ليما 20 مباراة الموسم الماضي مع سانتوس وسجل هدفين وصنع مثلهما، كما شارك بالموسم الجاري في 6 لقاءات ليصنع 5 أهداف قبل أن يتعرض للإصابة أمام سبورتنج كريستال يوم 24 مايو/آيار الماضي، بالإضافة إلى امتلاكه 14 مباراة دولية مع منتخب البرازيل سجل فيها هدفين فقط.

ويحاول برشلونة التعاقد مع متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، الإيطالي ماركو فيراتي، وقدّم له عرضًا وصل إلى 100 مليون يورو، في الوقت الذي يقترب فيه أندريس إنييستا، قائد الفريق الكتالوني، من المغادرة مع اهتمام يوفنتوس وإنترناسيونالي الإيطاليين بخدماته.