أفضل وأسوأ نجوم مسلسلات رمضان

الاصلاح نيوز-

تباينت آراء النقاد إزاء الأعمال التيفزيونية المعروضة في رمضان الحالي، ما بين مشيد بمستواها الفني ومنتقد لها .

وفي هذا التقرير آراء بعض النقاد بعد عرض 20 حلقة من المسلسلات، واتضاح كافة خطوطها الدرامية بحسب موقع 24 الاماراتي .

وصف الناقد طارق الشناوي مسلسل “ظل الرئيس” بالحصان الأسود لدراما رمضان هذا العام، مؤكداً أنه مكتوب بشكل جيد، وقدم مخرجه أحمد سمير فرج صورة مبهرة، بينما خطف أداء الفنان ياسر جلال أنظار الجمهور.

وقال الشناوي، إنه تابع العديد من الأعمال التلفزيونية في رمضان، من بينها “حلاوة الدنيا” للفنانة التونسية هند صبري الذي وصفه بالمسلسل المتميز، وكذلك مسلسل “واحة الغروب” للثنائي خالد النبوي ومنة شلبي، مشيداً بقدرات المخرجة كاملة أبو ذكري في التعامل مع العمل إخراجياً.وتابع: يسرا كانت رائعة في مسلسل “الحساب يجمع”، ونبيل الحلفاوي أيضاً كان مميزاً في “لأعلي سعر”، وأعجبني مسلسل “هذا المساء” للمخرج تامر محسن وبطولة إياد نصار وكوكبة من النجوم.

وانتقد الناقد الكبير مستوى الأعمال الكوميدية هذا العام، لاعتمادها علي قدرة الأبطال على الإضحاك فقط، بحسب وصفه، حيث وصف سيناريو مسلسل “عفاريت عدلي علام” للكاتب يوسف معاطي وبطولة الفنان المصري عادل إمام بالتقليدي، كما انتقد مسلسل “لمعي القط” بطولة محمد إمام، مؤكداً أن الأخير يسعى لتقليد والده، رغم امتلاكه لقدرات تمثيلية جيدة.

ومن جانبها، أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمستوى مسلسلات “ظل الرئيس” و”هذا المساء” و”واحة الغروب” و”30 يوم”، فيما انتقدت أعمال “عفاريت عدلي علام” و”أرض جو” و”لمعي القط” و”في اللالا لاند”.

ووصفت خير الله أداء دنيا سمير غانم في مسلسل “في اللا لا لا لاند” بالمخيب للآمال، نظراً لعدم تضمن شخصية “عتاب حبيب” أي أبعاد درامية، بل جاءت سطحية وخالية من المضمون، بحسب قولها، مضيفة أن ياسمين عبد العزيز اعتمدت علي المواقف الكوميدية الخفيفة في مسلسلها “هربانة منها”.

وأثنى الناقد محمود قاسم على مستوى مسلسل “واحة الغروب” لتنوعه في طبيعة الموضوعات المقدمة فيه، مضيفاً أن المخرجة كاملة أبو ذكري قدمت صورة جيدة، ونجحت في ضبط إيقاع الحلقات بشكل رائع.

وأوضح قاسم وجود تشابه بين بعض الشخصيات الدرامية المقدمة هذا العام، وأبرزها دور الضابط الذي يجسده الفنان أمير كرارة في مسلسله “كلبش” والشخصية ذاتها التي يقدمها الفنان أحمد زاهر في مسلسل “الحالة ج”.

وعن أبرز النجوم الذين لفتوا انتباهه في دراما رمضان الحالي قال: أعجبني مصطفي خاطر في مسلسل “هربانة منها” بغض النظر عن محتوى المسلسل، ولفت انتباهي الفنان خالد كمال في مسلسل “الحرباية” وغيره من الأعمال، لتقديمه أداء أكثر من متميز.