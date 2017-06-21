واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى تصنيف حماس “تنظيما إرهابيا”

الاصلاح نيوز-

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى تصنيف حركة ‘حماس’ الفلسطينية تنظيما إرهابيا، وتبني قرار مناسب بهذا الشأن.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت لبحث التطورات في الشرق الأوسط: ‘ يجب علينا إدانة حماس في قرارات وبيانات، وعلينا أن نحمل هذه الجماعة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ القادمة من غزة وكذلك عن بناء الأنفاق تحت الأرض’.

وتابعت هايلي مشددة: ‘وعلينا تصنيف حماس تنظيما إرهابيا في قرار مناسب، مع تحديد التداعيات بالنسبة إلى جميع من يواصل دعم هذا التنظيم’.

يذكر أن حركة ‘حماس’ تعتبر تنظيما إرهابيا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وكندا واليابان، فيما حظر الأردن وجودها على أراضيه، وتعتبر بريطانيا وأستراليا جناح حماس المسلح ‘كتائب عز الدين القسام’ تنظيما إرهابيا.

في حين تعتبر روسيا حركة ‘حماس’ جزء من القوى السياسية الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، خلال مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، يوم 20/05/2017، إن كلا من ‘حماس’ و’داعش’ و’حزب الله’ و’القاعدة’ تمثل ‘أشكالا مختلفة للإرهاب’، داعيا إلى إقرار هذا الأمر على المستوى الدولي.

وكالات