المخابرات مستمرة بالموافقة على اصدار وتجديد جوازات الأردنيين المغتربين

الاصلاح نيوز-

أكدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات استمرار موافقة دائرة المخابرات العامة على إصدار وتجديد جوازات السفر للأردنيين المقيمين خارج المملكة.

وبين مصدر في دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن اشتراط موافقة دائرة المخابرات العامة لإصدار وتجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين خارج المملكة أتى استنادا لإحكام قانون جوازات السفر النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأضاف المصدر ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات كانت تعتمد على توصية مديرية الامن العام (اذا كان طالب جواز السفر) محكوما بقضايا ماليه الا انه وبموجب التعليمات الأخيرة ستكتفي بموافقة دائرة المخابرات العامة.