“أمن الدولة” تقضي بالأشغال الشاقة على 3 تجار مخدرات عرب

الاصلاح نيوز-

أصدرت محكمة أمن الدولة أمس الاثنين حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة على ثلاثة تجار مخدرات من جنسية عربية، تراوحت بين السبعة اعوام ونصف العام بحق الاول، و 15 عاما بحق الاثنين الاخرين الفارين من وجه العدالة والذين قاموا بإخفاء كمية من الحبوب المخدرة داخل احد بيوت الشعر لغايات الاتجار.

وأصدرت المحكمة على المتهم الرئيس بالقضية والموقوف على ذمتها منذ كانون الثاني من العام الحالي، بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة سبعة اعوام ونصف العام، وغرامة مالية عشرة ألاف دينار، فيما حكمت على المتهمين الثاني والثالث الفارين من وجه العدالة بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر سنة وغرامة عشرون ألف دينار .

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكريين الرائد صفوان الزعبي والرائد احمد نصيرات وبحضور مدعي عام أمن الدولة.

ووفق لائحة الاتهام، فان المتهم الأول من متعاطي حبوب الكبتاجون المخدرة والمتهمين الثاني والثالث يحوزان على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة ويقومون بإخفائها في احد بيوت الشعر لغايات الاتجار بها وعليه وقد توجه المتهم الأول إلى مكان تواجد المتهمين الثاني والثالث وقام بإحضار تلك الحبوب من اجل المتاجرة بها وبتاريخ الرابع من كانون الثاني الماضي من العام الحالي القي القبض على المتهم الأول من قبل رجال مكافحة المخدرات في مدينة العقبة وبتفتيش المركبة التي يستقلها تم ضبط اطار بداخله كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة كان يخفيه داخل مخابئ سرية بالمركبة التي يستقلها وبعدها بلغت احدى وثلاثين الف وخمسمائة حبة كانت معده ومجهزة للاتجار بها وبالتحقيق مع المتهم الاول اعترف بالواقعة .

وكانت محكمة امن الدولة قد حكمت في وقت سابق ممن الشهر الجاري على متهمين عربيين من مهربي حبوب الكبتاجون التي كانا ينويان ادخالها الى داخل الأراضي السعودية الا ان كوادر المعابر الحدودية احبطت عمليات التهريب.

ومع مطلع العام الجاري شددت محكمة امن الدولة أحكامها في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية حتى وصلت الى الوضع بالأشغال الشاقة 15سنة.

بترا