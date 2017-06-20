ضبط 700 ألف حبة مخدرة بمداهمة في الزرقاء

الاصلاح نيوز-

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام ‘إن فريق تحقيق خاص في إدارة مكافحة المخدرات باشروا منذ فترة بتتبع معلومات وردت إليهم حول قيام مجهولين بتجهيز وتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها بطريقة ما إلى إحدى الدول.

وأضافت في بيان ‘إن التحقيقات وما تم جمعه من معلومات ورصد لعدد من المشتبه بهم، مكن المحققون من تحديد مكان تخزين كميات الحبوب المخدرة في إحدى المزارع ضمن محافظة الزرقاء، إضافة إلى معرفة آلية التهريب عن طريق إخفاء تلك الكميات داخل بويلر صناعي تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول، وتم وضع المزرعة تحت المراقبة من أجل تحديد الوقت المناسب لمداهمتها وضبط كافة المتورطين في القضية’.

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام ‘أنه وبعد التأكد من وجود المشتبه بهم داخل المزرعة تم مداهمتها من قبل الفريق الخاص التابع لإدارة مكافحة المخدرات وألقي القبض على ثلاثة أشخاص وبتفتيش المرزرعة عثر بداخلها على بويلر صناعي كبير يحوي بداخله 700 ألف حبة مخدرة كانت مخبأة داخل 25 أنبوب حديدي وأحليت القضية للقضاء’.