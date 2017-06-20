نقل مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن الى الاردن

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على طلب نقل مكتب (المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن) من نيويورك الى الاردن مؤقتا والذي قدمه مكتب وكيل الامين العام للشؤون السياسية .

والمبعوث الخاص حاليا، هو اسماعيل ولد الشيخ احمد.

ويعكس قرار نقل مكتب المسؤول الاممي الى الاردن ثقة المجتمع الدولي بأهمية الدور الذي يقوم به الاردن لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي والثقة بقدراته وحضوره الدبلوماسي.

وسيتم في وقت لاحق توقيع اتفاقية بين الجانبين لنقل المكتب الى عمان لمواصلة جهوده الاممية الهادفة الى عودة الامن والهدوء لليمن.

ولفت قرار المجلس الى ضرورة وجود ضابط ارتباط اردني للتنسيق حول النشاطات والموافقات اللازمة لاستضافة المكتب أي شخصيات يمنية او اجتماعات سياسية في الاردن.