الموافقة على تبديل رخص القيادة الاجنبية بأردنية دون اجراء الفحصين

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام النقاط المرورية وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويهدف مشروع النظام الى تحقيق الردع الخاص لمنع السائق – الذي يكرر المخالفات الخطرة – من استعمال رخصة القيادة وقيادة المركبات .

كما يهدف الى الحد من الخسائر المادية والبشرية لحوادث المرور ووقف استنزاف الموارد المالية والبشرية فضلا عن اعادة تأهيل السائقين مكرري المخالفات واشراكهم في دورات تدريبية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع النظام نظرا لزيادة العبء والتكاليف على تقديم خدمة حصول غير الاردنيين على رخص قيادة اردنية وكذلك الامر فيما يتعلق بتبديل رخص القيادة الاجنبية بأخرى اردنية دون اجراء الفحصين النظري والعملي.