استدعاء رونالدو للتحقيق لاتهامه بالتهرب الضريبي

الاصلاح نيوز-

استدعت النيابة العامة في اسبانيا نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو المتهم بالتهرب الضريبي، للاستماع اليه في 31 تموز(يوليو) المقبل، حسب ما ذكر مصدر قضائي اليوم الثلاثاء.

وسيمثل النجم البرتغالي امام القضاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش للادلاء بشهادته.

وبحسب صحيفة “ال كونفيدانشيل”، فان جلسة الاستماع ستتم في مقر المحكمة في بوزويلو دي الكارون في الضاحية الشمالية الغربية لمدريد.

وحاولت وكالة فرانس برس الاتصال بالشركة التي ترعى حقوق اللاعب لكنها فشلت عدم الرد في القوت الحالي.

وكانت النيابة العامة في مدريد اعلنت الاسبوع الماضي انها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب واتهمته “بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 … تنطوي على غش ضريبي” بمبلغ 14,7 ملايين يورو (16,5 مليون دولار).

واعتبرت النيابة العامة ان رونالدو “استفاد من كيان شركة انشئت في 2010 لاخفاء العائدات التي يحصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور من امام سلطات الضرائب”.

لكن اللاعب الي انتقل الى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد رد على هذه الاتهامات بقوله بانه “مرتاح الضمير” قبل ان يدلي يتصريح اخر على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “في بعض الاحيان السكوت هو افضل رد”.

ويأتي الاستدعاء خلال مشاركة اللاعب في صفوف منتخب بلاده في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا وتستمر حتى الثاني من تموز/يوليو المقبل.

وبعد عام من ملاحقة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة، يبدو ان القضاء الاسباني يشن حملة لا هوادة فيها لمكافحة عملية التهرب من الضرائب في عالم كرة القدم.

كما ان شكوى مماثلة تقدمت بها النيابة العامة وتتعلق بمدرب ريال مدريد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يرعى مصالح مدير الاعمال الشهير جورجي منديش تماما كرونالدو.

واتهم القضاء مورينيو بالتهرب الضريبي ايضا بقيمة 3ر3 ملايين يورو.-(ا ف ب)