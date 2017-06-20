عمّان: إغلاق 244 محلأ وإتلاف 27 طن أغذية فاسدة برمضان

الاصلاح نيوز-

أغلقت فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان منذ بداية شهر رمضان 244 محلاً تجارياً مخالفاً بالعاصمة، وأتلفت نحو27 طناً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك و 82 الف لتر من العصائر والمشروبات خلال 7344 جولة ميدانية تفتيشية.

ووفق مدير دائرة الرقابة الصحية في الأمانة الدكتور خالد الحنيطي فإن المحال التي يتم إغلاقها يعاد فتحها في حال تصويب المخالفات وتحقيق الإشتراطات الصحية.

واضاف انه تم منذ بداية شهر رمضان إلى الآن ضبط 1531 من مخالفات الحرف والصناعات، وتوجيه 837 إنذارا لتصويب المخالفات.

وأشار الدكتور الحنيطي الى أنه قد تم تقسيم عمل مراقبي الصحة في المناطق وفريق الطوارئ على فترات عمل صباحية ومسائية لتوفير الرقابة الصحية على كافة المنشآت الغذائية والأسواق والملاحم من خلال حملات التفتيش الدوري للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية وتحقيق الانضباط للأسواق خلال الأيام الأخيرة للشهر الفضيل.

وبين أن فرق الدائرة ستواصل أعمال الرقابة والحملات التفتيشية خلال عطلة عيد الفطر السعيد على المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات التجارية في كافة مناطق العاصمة عمان لضمان صحة وسلامة المواطن بالتأكد من سلامة المواد الغذائية وطرق تخزينها وتداولها للمستهلكين.

واضاف إن الحملات التفتيشية ستغطي مطاعم الوجبات السريعة ومحلات بيع الحلويات والسكاكر والشكولاتة والمخبوزات والمحامص والتي يكثر الطلب عليها خلال هذه الفترة.

ودعا الحنيطي المواطنين الى إتباع السلوكيات الغذائية السليمة أيام عيد الفطر لتجنب العوارض الصحية الناجمة عن التغير المفاجئ في مواعيد وأساليب ونوعيات الطعام، والحرص على اختيار مصادر الغذاء الآمنة والموثوق فيها وعدم شراء الوجبات الجاهزة من مصادر غير معروفة وعدم شرائها قبل موعد تناولها بساعات طويلة مما يجعلها عرضة للفساد.