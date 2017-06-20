الأوقاف تحدد مصليات عيد الفطر – أسماء

اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية أسماء وأماكن المصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر السعيد والتي بلغت 403 مصليات في جميع أنحاء المملكة.
وأشارات الوزارة إلى أن موعد صلاة العيد سيكون في تمام الـساعه 6:45 دقيقة، حيث وفرت الوزارة أئمة و خطباء على درجة عاليه من الكفاءة والقدرة على الأمامة بالناس.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم إن وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات سيلقي خطبة العيد في مصلى العيد الرئيسي في مدينة الحسين الرياضية.
وبينت الوزارة أن الدخول إلى المصلى الرئيسي سيكون من البوابة رقم (3) حيث تتوفر أماكن مخصصة للنساء إضافة إلى وجود أماكن لاصطفاف المركبات بشكل مريح وغير معيق للحركة.
وشددت الوزارة على انه يمنع إقامة أي مصليات غير التي حددها الوزارة مؤكدة أنها حرصت على اختيار الأماكن القريبة للتسهيل على جميع المواطنيين في أداء الصلاة.
كشف بأسماء مصليات عيد الفطر السعيد للعام1438هـ الموافق2017م في مديريات الاوقاف
الرقم اسم المصلى اسم الخطيب الموقع المديرية
1 الساحة الخلفية للمدينة الرياضية معالي وزير الاوقاف بوابة رقم (3) عمان
عمان الدكتور وائل عربيات
2 ساحة الملعب البلدي محمود فهمي بطاينة قصبة اربد اربد الاولى
3 ساحة مسجد آل المقري غسان محمود محمد مدلل قصبة اربد اربد الاولى
4 ساحة مدرسة أبو غنيمة الثانوية للبنين محمد احمد قاسم طلافحة قصبة اربد اربد الاولى
5 ساحة مسجد طارق الردايدة / كفريوبا وائل يوسف عبدالله الأسعد غرب اربد اربد الاولى
6 ساحة الملعب البلدي / سوم حسني أحمد المعابرة غرب اربد اربد الاولى
7 ساحة مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين محمود صالح العلاونة لواء الطيبة اربد الاولى
8 ساحة مدرسة قميم الثانوية للبنين / قميم د. محمد نايل العزام لواء الوسطية اربد الاولى
9 ساحة مدرسة مكة الثانوية للبنين /مثلث حوفا محمد سعيد يوسف أبو زيتون لواء الوسطية اربد الاولى
10 ساحة مدرسة صيدور الأساسية للبنين/صيدور احمد سليمان سميرات لواء الوسطية اربد الاولى
11 ساحةمدرسةالخراج الثانويةللبنين/الخراج احمد حامد الوديان لواء الوسطية اربد الاولى
12 ساحة مدرسة قم الاساسية للبنين / قم هاني برجس ميدات لواء الوسطية اربد الاولى
13 ساحة مدرسة كفرعان الاساسية للبنين /كفرعان د. محمد محمود اللبابنة لواء الوسطية اربد الاولى
14 ساحة مدرسة كفرأسد الأساسية المختلطة د. فالح مازن مهيدات لواء الوسطية اربد الاولى
15 مجمع الأغوار الجديد ضياء عادل اسماعيل مجمع الأغوار الجديد اربد الثانية
16 ساحة ملعب الكرمل أسعد محمود أسعد ابو الرب مخيم الشهيدعزمي المفتي اربد الثانية
17 ساحة ملعب كتم د. فكري الدويري كتم اربد الثانية
18 الساحة المحاذية لمستشفى الامير راشد احمد صبحي اسماعيل ايدون اربد الثانية
19 ساحة مدرسة ديريوسف الاساسية خالد محمد الشرمان ديريوسف اربد الثانية
20 ساحة مقام معاذ بن جبل أيمن محمود علي خشاشنه الاغوار الاغوار الشمالية
21 ساحةمدرسةالشونةالشمالية الثانوية للبنين د. عبد محمود هلال السميرات الاغوار الاغوار الشمالية
22 ساحة مدرسة المنشية الثانوية للبنين يوسف عبدالله المنسي الاغوار الاغوار الشمالية
23 ساحة مدرسة الملك طلال الثانوية جبري حمد عبدالرحمن الطالب الاغوار الاغوار الشمالية
24 ساحة مدرسة بنات الشيخ حسين د. علي محمد احمد الرياحنه الاغوار الاغوار الشمالية
25 ساحة مدرسة بنات المشارع الثانوية هيثم فهاد سلطي القويسم الاغوار الاغوار الشمالية
26 ساحة مدرسة ابو بكر الصديق / المشارع عدنان محمد محمود خشان الاغوار الاغوار الشمالية
27 ساحة مدرســة وادي الريان الثانوية للذكور د. علي عبد القادر ابداح الاغوار الاغوار الشمالية
28 ساحة مدرسة الوكالة / كريمـــــــه محمد أحمد مصطفى الشامي الاغوار الاغوار الشمالية
29 أبوبكرالصديق/روضة الأميرة بسمه د. علي عودة الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية
30 معاذ بن جبل /الاشرفيه د.مرزوق محمد الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية
31 عثمان بن عفان /ام القطين د.رضوان العظامات البادية الشمالية البادية الشمالية
32 سعود الفواز /صبحا خالد علي هطبول البادية الشمالية البادية الشمالية
33 مكيفته الكبير /المكيفته عيد هندي الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية
34 المهاجرين والاننصار /الصالحية محمود حسين المساعيد البادية الشمالية البادية الشمالية
35 الحسين بن علي /كوم الرف د. محمد عطا الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية
36 صلاح الدين /صبحيه جمال ضيف الله البقوم البادية الشمالية البادية الشمالية
37 سلمان الفارسي /الرويشد عماد الدين محمد عربي البادية الشمالية البادية الشمالية
38 انس بن مالك/عمره وعميره هيثم طلاع المساعيد البادية الشمالية البادية الشمالية
39 الهاشمي /تل ارماح عبدالله كساب السيبيه البادية الشمالية البادية الشمالية
40 الامير حسن /دير الكهف طلال سعود السميران البادية الشمالية البادية الشمالية
41 عمر بن الخطاب / الكوم الاحمر رائد عيد العظامات البادية الشمالية البادية الشمالية
42 عبدالله بن مسعود /ام الجمال سليمان سالم الرحيبه البادية الشمالية البادية الشمالية
43 عثمان بن عفان/ الرفاعيات خميس عايد المساعيد البادية الشمالية البادية الشمالية
44 عبدالله ابن ام مكتوم /الصفاوي اياد يوسف احمد البادية الشمالية البادية الشمالية
45 عمر ابن العاص /روضة الامير علي احمد محيميد النعيمات البادية الشمالية البادية الشمالية
46 علي بن ابي طالب /زملة الامير غازي علي فايز السردية البادية الشمالية البادية الشمالية
47 عمربن الخطاب /البشرية حسين قبلان الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية
48 جعفر بن ابي طالب /العاقب خالد صبح الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية
49 ال البيت /حمراء السحيم ابراهيم حامد السحيم البادية الشمالية البادية الشمالية
50 عمر الخطاب /الدفيانه محمد خليف العيسى البادية الشمالية البادية الشمالية
51 حنظلة الغسيل /ام القطين جمعة صياح الرحال البادية الشمالية البادية الشمالية
52 رحبة ركاد / رحبة ركاد محمود ارحيبان الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية
53 ساحة نادي السلط الرياضي د.مقال احمد عربيات وادي الريح البلقاء
54 ساحة مدرسة الحسناء بنت معاوية عواد عبدالغني عليوات الصوانية البلقاء
55 ساحة ملعب مدرسة الرميمين للبنين محمد عبدالعزيز المناصير الرميمين البلقاء
56 ساحة مدرسة ماحص الثانوية للبنين طلال رزق ماحص البلقاء
57 ساحة مدرسة ماحص الاساسية المختلطة يوسف احمد علاوي ماحص البلقاء
58 ساحة مدرسة عيرا الثانوية للبنين تيسير سليمان علوان عيرا البلقاء
59 ساحة مسجد عين الباشا الكبير ناصر عواد الخرابشة عين الباشا البلقاء
60 ساحة مسجد شرحبيل بن حسنة د.عوض قاسم الفاعوري البلقاء
61 ساحة مدرسة صافوط الثانوية للبنين د. محمود سلامة المهر صافوط البلقاء
62 ساحة مدرسة حطين /البقعة باسم فيصل الجوابرة البقعة البلقاء
63 ساحة مدرسة ذكور البقعة الثالثة رسمي ابراهيم علي البقعة الثالثة البلقاء
64 ساحة المركز الفرنسي سمير سلامة الهورة البقعة البلقاء
65 ساحة مسجد عمر بن الخطاب حمزة محمد اعشيش الحنو البلقاء
66 مصلى ساحة مسجد البشير عدنان عبدالرحيم الخوالدة سلحوب البلقاء
67 ساحة مدرسة ام كلثوم سعد احمد السبع الروضة/ناعور البلقاء
68 ساحة مدرسة ديرعلا الثانوية للبنين علاء الدين خلف الغراغير دير علا البلقاء
69 ساحةمدرسةالطول الشمالي الثانوية للبنين حربي سلامة الديات الطول الشمالي البلقاء
70 مصلى الملاحة/ساحة نادي الملاحة محمود فلاح الصلاحات البلقاء البلقاء
71 ساحة المنطقة الحرفية الدكتور شاكر العاروري الرصيفة /حي الحسين الرصيفة
72 مدرسةعين غزال الثانويةومدرسةطه حسين فيصل علي النعامي مخيم حطين الرصيفة
73 ساحة مسجد مدينة الحجاج طه محمد سربل المشيرفة الرصيفة
74 مسجد عبادة بن الصامت محمود إبراهيم ابو الرب اسكان الأمير طلال الرصيفة
75 ساحة مسجد خبيب بن عدي محمد مصطفى امين اسكان الأمير طلال الرصيفة
76 ساحة اسكان المعلمين اسامة محمد صالح الزبن اسكان المعلمين الرصيفة
77 مدرسةجبل الأميرفيصل وخديجة بنت خويلد عبد الفتاح محمد صلاح جبل الأمير فيصل الرصيفة
78 ساحة مدرسة اسماء بنت يزيد امجد عبد الحميد البوم حي القادسية الرصيفة
79 ساحة مسجد الإيمان عمر محمد عبد الكريم سليمان النقب الرصيفة
80 ساحة مسجد عبدالله بن سهيل سعيد سرحان عثمان قرية أبو صياح الرصيفة
81 ساحة مسجد خالد بن الوليد امجد احمد محمد لافي وادي القطار الرصيفة
82 ساحة مدرسة الوكالة يحيى شوقي شاهين عوجان الرصيفة
83 ساحة مسجد الصفا احمد ابراهيم خريس جريبا الرصيفة
84 ساحة مسجد الشورى علي محمد عابدي حي الرشيد الرصيفة
85 ساحة مسجد الخليل معتز احمد عبد السلام حي الأمير علي الرصيفة
86 ساحة مسجد امنه بنت وهب عبد الله سليمان البوشي الجبل الشمالي الرصيفة
87 ساحة الملعب البلدي الحرش يوسف احمد البكري الجبل الشمالي الرصيفة
88 ساحة مدرسة جابر بن حيان محمد احمد ابو الرب العراتفة الرصيفة
89 ساحة مسجد مستشفى الأمير فيصل حسني صالح علي عوض ياجوز الرصيفة
90 ساحة مسجد أبو بكر الصديق د محمود اسماعيل إبراهيم جريبا الرصيفة
91 ساحة مدرسة قطر الندى امجد محمود سلامة الجبل الشمالي الرصيفة
92 ساحة مدرسة عمار بن ياسر النموذجية عماد محمد المعايطة جريبا الرصيفة
93 ساحة مدرسة الشافعي الثانوية خالد محمود عوض جبل الامير فيصل الرصيفة
94 ساحة مسجد الصديق صالح عبد الغني سالم ذنيبات جريبا الرصيفة
95 ساحة مسجد القدس ياسر عيسى حجازات الحي الشرقي الرمثا
96 ساحة ملعب الشباب وجيه محمود مياس البويضة الرمثا
97 ساحة شركة الكهرباء الشيخ محمد الكفاوين الزرقاء الجديدة/36 الزرقاء
98 ساحة مسجد ذو النورين د .ابراهيم العتوم الزرقاء الجديدة الزرقاء
99 ساحة مدرسة المروة الشيخ جهاد سعيد عبدالجبار حي معصوم الزرقاء
100 ساحة مدرسة عائشة القرطبية الشيخ ابراهيم ابو قبيطة حي الحسين الزرقاء
101 ساحة مدرسة الرملة الشيخ ثابت احمد ظاظا حي الأمير محمد الزرقاء
102 ساحة مسجد الأردن الشيخ سليمان خضر نبهان النزهة الزرقاء
103 ساحة مسجد عبدالله بن رواحة الشيخ نضال ظاهرالاقحش النزهة الزرقاء
104 ساحة مسجد عائشة أم المؤمنين الشيخ بلال عبدالمهدي هنوش الزواهرة الزرقاء
105 ساحة مسجد الفلاح الشيخ احمد سيف عتاب الزواهرة /دوار خميس الزرقاء
106 ساحة مسجد ضاحية المدينة المنورة الشيخ حسن عبدالهادي ضاحية المدينة الزرقاء
107 ساحة مدرسة شجرة الدر الشيخ معتصم محمد الرويلي الجبل الابيض الزرقاء
108 ساحة مدرسة عمر بن الخطاب الشيخ ابراهيم صقر جبل الأميرة رحمه الزرقاء
109 ساحة مسجد القدس الشيخ المعتصم جودت يوسف جبل الأمير حسن الزرقاء
110 ساحة الملعب البلدي الشيخ احمد احمد الزعبي جناعة الزرقاء
111 ساحة مدرسة هند الشيخ محمد عبدالجبار الزبن وادي الحجر الزرقاء
112 ساحة مخزن الأمن الغذائي الشيخ طارق مسعد عوجان الزرقاء
113 مصلى جبل طارق الشيخ عبدالسلام عساف جبل طارق الزرقاء
114 مصلى حذيفة بن اليمان الشيخ رشيد قطناني المجمع الجديد الزرقاء
115 ساحة مكتبة البلدية الشيخ محمد عيد شبوان الحلابات الغربي الزرقاء
116 ساحة مدرسة الحلابات الشرقية الشيخ ابراهيم لهد الحلابات الشرقي الزرقاء
117 ساحة مسجد المصطفى الشيخ سلمان عواد المجيرة الظليل الزرقاء
118 ساحة ملعب بلدية الظليل الشيخ عمر العوضات الظليل الزرقاء
119 ساحة مسجد مصنع الملح الشيخ سلمان ابو هويدي الظليل الزرقاء
120 ساحة مدرسة المشيدة الشيخ امجد درويش الظليل الزرقاء
121 ساحة مدرسة بيرين الثانوية للبنين الشيخ عليان الغويري بيرين الزرقاء
122 ساحة مدرسة صروت الثانوية للبنين الشيخ طلال الزواهرة صروت الزرقاء
123 ساحة مدرسة دوقره الثانوية للبنين الشيخ حابس العموش دوقره الزرقاء
124 ساحة مدرسة أبو الزيغان الأساسية الشيخ بلال الاغوات أبو الزيغان الزرقاء
125 ساحة الملعب البلدي الشيخ احمد الخطيب السخنة الزرقاء
126 ساحة مدرسة السخنة للبنين الشيخ حسن ربيع السخنة الزرقاء
127 ساحة مدرسة أم الصليح الثانوية للبنات الشيخ حمزة العمري أم الصليح الزرقاء
128 ساحة نادي الشعلة الشيخ هاني صقر الهاشمية الزرقاء
129 ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنين الشيخ نايف الجروح الهاشمية الزرقاء
130 ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنات الشيخ محمداسماعيل البرغوثي الهاشمية الزرقاء
131 ساحة مسجد الأزرق الشمالي الشيخ عثمان ميرزا الأزرق الزرقاء
132 ساحة مسجد الأزرق الجنوبي الشيخ تيسير القيسي الأزرق الزرقاء
133 مسجد الطفيلة الكبير محمود الهلول الطفيلة الطفيلة
134 مصلى النشاش د. خالد النعانعه الطفيلة الطفيلة
135 جابر الانصاري حسن العبيدين الطفيلة الطفيلة
136 ابو هريرة صايل النظامي الطفيلة الطفيلة
137 رياض الصالحين محمد العبيدين الطفيلة الطفيلة
138 الامام مسلم اسامة السقرات الطفيلة الطفيلة
139 عمار بن ياسر صالح المرافي الطفيلة الطفيلة
140 البحرات سالم القوابعة الطفيلة الطفيلة
141 الرحيم عبدالله العتوم الطفيلة الطفيلة
142 ابو بنا محمد الداودية الطفيلة الطفيلة
143 الرضى / شيظم سليمان السبول الطفيلة الطفيلة
144 ارويم الكبير حمزة الزرقان الطفيلة الطفيلة
145 عرفة الجديد احمد الحجوج الطفيلة الطفيلة
146 الانوار المحمدية خالد السوالقة الطفيلة الطفيلة
147 الدويخلة الشرقي عارف القرارعة الطفيلة الطفيلة
148 مصلى طيبه علي الفريجات الطفيلة الطفيلة
149 انس بن مالك معتز القناهره الطفيلة الطفيلة
150 علي بن ابي طالب اويس المهايرة الطفيلة الطفيلة
151 عبدالله بن حذافه السهمي د.احمد القرارعة الطفيلة الطفيلة
152 العيص الكبير احمد الطورة الطفيلة الطفيلة
153 الخلفاء الراشدين اشرف الجرادين الطفيلة الطفيلة
154 امير المؤمنين عبدالله الرعود الطفيلة الطفيلة
155 الامام البخاري محمود عواد الطفيلة الطفيلة
156 البراء بن مالك / المنصورة عبدالكريم السعود الطفيلة الطفيلة
157 عيمه الكبير ابراهيم العكايلة الطفيلة الطفيلة
158 ارحاب الغربي عبدالمهدي الشياب الطفيلة الطفيلة
159 مصلى الحنانه ابراهيم البداينة الطفيلة الطفيلة
160 الوادي الاخضر علي القرارعة الطفيلة الطفيلة
161 العين البيضاء الكبير د. حسني القرارعة الطفيلة الطفيلة
162 اويس القرني هيثم القرارعة الطفيلة الطفيلة
163 ابو ذر الغفاري زياد الرواشدة الطفيلة الطفيلة
164 مصلى عابل يحيى الرواشدة الطفيلة الطفيلة
165 الحسا / بلال حاتم الحجايا الحسا الطفيلة
166 الحسا / الشمالي راشد عيال سلمان الحسا الطفيلة
167 الحسا/ الاستراحة محمود القطاطشة الطفيلة الطفيلة
168 سعيد بن جبير عدنان الخوالدة الطفيلة الطفيلة
169 الجرف المسافرين محمد المراعيه الطفيلة الطفيلة
170 بصيرا الكبير خالد المزايدة الطفيلة الطفيلة
171 صهيب بن سنان عدي المسيعدين الطفيلة الطفيلة
172 ابراهيم الخليل علي الرفوع الطفيلة الطفيلة
173 عائشة ام المؤمنين احمد الرفوع الطفيلة الطفيلة
174 مقام الحارث محمد عبد الوالي الطفيلة الطفيلة
175 ربعي بن عامر محمود العوضي الطفيلة الطفيلة
176 غرندل الكبير يزيد الرفوع الطفيلة الطفيلة
177 القادسية الكبير سليمان الخصبة الطفيلة الطفيلة
178 القادسية الجديد د. احمد عطية الطفيلة الطفيلة
179 سعد بن معاذ راضي الخوالدة الطفيلة الطفيلة
180 مسجد الحسين بن علي سليمان فهمي بلبل القصبة العقبة
181 مسجد الحسين بن طلال فارس خلف الجوازنة القصبة العقبة
182 مسجد ابو داوود غسان خلف الحميمات القصبة العقبة
183 مسجد الزهراء بدر صالح الرياطي الثالثة العقبة
184 مسجد ابو عبيدة عامر بن الجراح أحمد مصطفى الباش العالمية العقبة
185 مسجد الشويخ محمد عبد الله عميرة المحدود العقبة
186 مسجد خالد بن الوليد جمال حمزة الزبدة الرمال العقبة
187 مسجد البيطار ضاحي صادق مرسي سيد الخامسة العقبة
188 مسجد فريدة الشاوي عبد السميح محمد مفتاح التاسعة العقبة
189 مسجد الكالوتي والديسي ضرغام فؤاد جرادات الثامنة العقبة
190 مسجد راتب ابو حويلة محمد وليد الجهني العاشرة العقبة
191 مسجد الشيخ زايد احمد الجهني الشلالة العقبة
192 مسجد القويرة الكبير امطاوع نجم النجادات لواء القويرة العقبة
193 مسجد الريشة الكبير ابراهيم سويلم السعيديين لواء وادي عربة العقبة
194 مسجد الراشدية الكبير عصام سعد السداوي الراشدية العقبة
195 مسجد العمـــري الكبير فلاح الصعوب الكرك / القصبة الكرك
196 ساحة مديرية صحة الكرك/ المرج حمود الصرايرة المرج / القصبة الكرك
197 الثنية /مسجد يوسف المبيضين حازم الخطيب الثنية الكرك
198 مسجد القصر الكبير احمد حمدو لواء القصر الكرك
199 ساحة النادي/ منشية ابوحمور طه المعايطة لواء القصر الكرك
200 مسجد فقوع الكبير عاصي الليمون لواء القصر الكرك
201 مسجد فقوع القديم عاطف الليمون لواء القصر الكرك
202 مسجد القطرانة الكبير( العوايضة) علي بني عطيه لواء القطرانة الكرك
203 مسجد حمزة بن عبدالمطلب مطلق الحجايا لواء القطرانة الكرك
204 مسجد الشهداء / مؤته الدكتور حسن الختاتنة لواء المزار الجنوبي الكرك
205 مسجد جعفر بن ابي طالب معاوية البطوش لواء المزار الكرك
206 مسجد عي الكبير عبدالمجيد القراله لواء عي الكرك
207 مصلى العيد ساحة مسجد الرملة القديم نائل مخضر العشيبات غورالصافي الكرك
208 مصلى العيد ساحة نادي غور فيفا اسماعيل مفلح العونة غور فيفا الكرك
209 الربه ابو بكر الصديق محمد ضرار المجالي لواء القصر الكرك
210 الملعب البلدي محمد فرحان محمد بني ارشيد الأشرفية الكورة
211 ساحة الملعب البلدي د. نمر خشاشنــة قصبة المفرق المفرق
212 الساحة المقابلة لمسجدعمر/حي الهاشمي معاذ فواز الشريقي قصبة المفرق المفرق
213 ساحة النادي الرياضي ماجد عواد الزبون قضاء رحاب المفرق
214 ساحة النادي الرياضي د. عمر محيسن الخوالدة قضاء بلعما المفرق
215 ساحة الملعب البلدي د. رياض خليف الشديفات قضاء المنشية المفرق
216 ساحة النادي الرياضي عادل توفيق ابو جابر قضاء الخالدية المفرق
217 ساحة مدرسة سلمان احمد أربيع عبدالله الحسن قضاء الخالدية المفرق
218 المشرفة /ساحة ملعب المشرفة طلال محمد الترابين قضاء الخالدية المفرق
219 ساحة ملعب بلدة الزعتري سعود احمد عوض بني خالد الزعتري المفرق
220 ساحه مدرسة سما السرحان الاساسية عواد لويفي السرحان سما السرحان المفرق
221 ساحة المسجد الهاشمي باسم عادل الزعبي جرش جرش
222 ساحة المرج/مرصع محمد احمد أبو ضاعن مرصع جرش
223 ساحة مدرسة بنات ظهر السرو أنور الدلابيح ظهر السرو جرش
224 ساحة مدرسة بنات مخيم سوف أبراهيم خليل الحمد مخيم سوف جرش
225 ساحة مدرسة إناث برما جودت عبدالرحمن برما جرش
226 ساحة المدرسة الثانوية للبنين سيف سليمان السيوف عنجرة عجلون
227 ساحة مدرسة السهل / كفرنجة د. عبدالرحيم العسولي كفرنجة عجلون
228 ساحة مدرسة صلاح الدين وائل كرزون الاشرفيه عمان الاولى
229 الساحة المجاورة لمستشفى الحنان صالج طه عبد الواحد ام الحيران عمان الاولى
230 مجمع الجنوب ضيف الله الشوابكة ام الحيران عمان الاولى
231 ساحة مدرسة رابعة العدويه محمد محمود العيشاوي ام تينه عمان الاولى
232 ساحة مدرسة خالد بن الوليد علي رضوان موسى التاج عمان الاولى
233 مصلى كلية الحسين محمد مصطفي الحاج عيد جبل الحسين عمان الاولى
234 الساحة المجاورة لمسجد ربعي بن عامر خالد احمد عطوان جبل القصور عمان الاولى
235 الساحة المجاورة لمسجد الحسنين حسين ابو سويلم جبل المريخ عمان الاولى
236 الساحة المجاورة للكليه العلمية الاسلامية احمد الفرخ جبل عمان عمان الاولى
237 ساحة مدرسة الامير حسين عبدالله العكايله الجوفة عمان الاولى
238 الساحة المجاورة لمسجد عثمان بن عفان عمر محمد سالم منصور الزهور عمان الاولى
239 ساحة مدرسةسميرالرفاعي/مسجد الضياء خيري الجنيدي شارع الامير محمد عمان الاولى
240 ساحة شارع بارطو احمد ابو الحسنى شارع بارطو عمان الاولى
241 ساحة مدرسة حذيفة بن اليمان عمر الطرابشة عبدون عمان الاولى
242 الرملة البضاء الساحة المجاورة ابراهيم محمد الشيخ عبدون عمان الاولى
243 ساحة مسجد القلعة مراد مهيار القلعة عمان الاولى
244 ساحة مسجد الشافعي/حديقة اليوبيل عمر حيدر مخيم الحسين عمان الاولى
245 ساحة مسجد نزال الكبير د.زيد ابراهيم زيد الكيلاني نزال عمان الاولى
246 ساحة حديقة الشباب معاذ نايف العودات نزال الذراع عمان الاولى
247 ساحة مدرسة نسيبة بنت كعب احمد محمد العبد عنكير نزال بدر عمان الاولى
248 الساحة المجاورة لمسجد الصحابة ياسر محمود البرغوثي الوحدات عمان الاولى
249 ساحة قرقش معتصم محمود دبش الياسمين عمان الاولى
250 ساحة مدرسة حنين محمد بسام ابو شرخ الاخضر عمان الاولى
251 الساحة المقابلة لمسجد ام سعيد العلاري معاويه خريسات اسكان المرقب عمان الاولى
252 الساحة المقابله لحديقة الاسكان اكرم زيادة اسكان ماركا عمان الاولى
253 ساحة مدرسة البيضا محمد علي العبوس البيضا عمان الاولى
254 مسجد الحيت والساحة المجاورة عبد الكريم الحميديين البيضا عمان الاولى
255 مسجد الحميديين والساحة المجاورة يوسف عبد الكريم البيضا عمان الاولى
256 ساحة ملعب النصر د. زياد العبادي جبل النصر عمان الاولى
257 ساحة مسجد رياض الصالحين عبد الجواد الصباغ سكن كريم ماركا عمان الاولى
258 ساحة مدرسة صالحية العابد عمر عبد الكريم الزعبي صالحية العابد عمان الاولى
259 الساحة المجاورة لمسجد حذيفة بن اليمان د. زكريا مكاوي طبربور عمان الاولى
260 الساحة المجاورة لمسجد الهدبان محمد الهدبان طبربور عمان الاولى
261 الساحة المجاورة لمسجد عباس شريدة احمد زقوت طبربور عمان الاولى
262 مسجد خليل الرحمن والساحة المجاورة د. محمود الزغايبه طبربور عمان الاولى
263 مسجد مهيدي خلف والساحة المجاورة محمد فيصل القاسم طبربور عمان الاولى
264 مسجد الفردوس مرعي محمد الخلايله طبربور عمان الاولى
265 ساحة حديقة عدن طارق عمرو عدن عمان الاولى
266 ساحة مدارس الكفاءة الدولية عقبه نظمي هلال عدن عمان الاولى
267 مسجد روحي القدومي والساحة المجاورة عادل طيون عين غزال عمان الاولى
268 الساحة المجاورة لتنمية المجتمع المحلي د. نوح الفقير ماركا الجنوبيه عمان الاولى
269 مدرسة المساندة الحديثة محمود ياسين محادين ماركا الجنوبيه عمان الاولى
270 ساحة مدرسة ام سلمة عامر تيسير سعادة ماركا الشماليه عمان الاولى
271 قرب مسجد ماكا القديم د. مجدي العطار ماركا الشماليه عمان الاولى
272 الساحة المجاورة لمسجد الحمصي ايوب سالم الشربجي ماركا الشماليه عمان الاولى
273 الساحة المقابله لمجد عمر الهملان فرج العوايشة ماركا الشماليه عمان الاولى
274 الساحة المجاورة لشركة الكولا خليل عسر ماركا الشماليه عمان الاولى
275 مسجد الرحمة والساحة المجاورة توفيق محمد المومني المغيرات عمان الاولى
276 ساحة مدرسة الحسن البصري ربحي توفيق الزق المنارة عمان الاولى
277 الساحة المقابله لمسجد الدعاء عارف عبد العزيز المناره عمان الاولى
278 ساحة ملعب الامانة احمد سعيد بدويه المنارة عمان الاولى
279 مسجد خليل الرحمن والساحة المجاورة احمد حسان المصري النصر عمان الاولى
280 ساحة مدرسة ام سلمة احمد حسان دراج الهاشمي الجنوبي عمان الاولى
281 ساحة ملعب ابو جسار د.عصام موسى هادي الهاشمي الشمالي عمان الاولى
282 ساحة مستشفى الامير حمزة عمر فليلفل الهاشمي الشمالي عمان الاولى
283 ساحة مدرسة التركيب محمد شاهر يامين الهاشمي الشمالي عمان الاولى
284 ساحة مدارس الوحدات عبد الناصر رزق الوحدات عمان الاولى
285 مصلى امام البنك الاسلامي محمد عبد الحي الهور ماركا الشماليه عمان الاولى
286 مصلى شركةهوندا قرب مشفى الاقصى سليمان نابلسيه طبربور عمان الاولى
287 ساحة مسجد الخلفاء الراشدين عمر محمود حمدو راس العين عمان الاولى
288 ساحة مسجد الايتام بهجت سلامه ام تينه الجنوبي عمان الاولى
289 ساحة مدرسة اليوبيل الدكتور فراس القضاة ماركا ش عمان الاولى
290 الساحة المجاورة لمدرسة الفاروق مهران ابو حلاوة طبربور عمان الاولى
291 الساحة المقابله لمسجد الراشدين محمد عبد الحي الهور شيك المطار عمان الاولى
292 مدينة الملك عبدالله الثاني اسامه حيدر الديري القويسمة عمان الثالثة
293 الساحة المجاورة لحديقة الملكة رانيا د. خالد صالح عياش ام نوارة عمان الثالثة
294 ساحة مسجد اهل الكهف محمد عبدربه الحنيطي ابو علندا عمان الثالثة
295 الساحة بجانب مسجد الفاروق محمد عبدالرحيم القيسي ابو علندا عمان الثالثة
296 الساحة المجاورة لمسجد ابوحسان محمد يونس الحنيطي ابو علندا عمان الثالثة
297 الساحة المجاورة لمسجداسكان الداخلية عبد الله عمر الكفاوين اسكان الداخلية عمان الثالثة
298 الساحة المقابلة لمسجد التابعين د. سامي نجيب رشيد ام نوارة عمان الثالثة
299 الساحة المقابلة لمخابز يزن سليمان خالد الكايد المقابلين عمان الثالثة
300 ساحة مدارس الهدي المحمدي م. خالد عبدالكريم الدبوبي ام قصير عمان الثالثة
301 الساحة الواقعة بجانب مسجد الرحمن د. حسام طلال هنية اسكان المالية عمان الثالثة
302 ساحة مدارس الحفاظ موسى عبد الهادي شومان المقابلين عمان الثالثة
303 الساحة المجاورة لمسجد ابوالقاسم د. عطاالله عبداللطيف الشريدة ابو علندا عمان الثالثة
304 ساحة امانة عمان /جسر الجويدة ايمن جمعة محمود حمدان الجويدة عمان الثالثة
305 ساحة مدارس الجويدة المختلطة امجد مسلم عطية الجويدة عمان الثالثة
306 ساحةملعب خريبةالسوق/الاشارةالضوئية اشرف مطيع دار موسى خريبة السوق عمان الثالثة
307 الساحة بجانب مسجد الولجة يوسف جمعه جودة خريبة السوق عمان الثالثة
308 الساحة المقابلة لمدرسة الخزامة حسن اكرم سعيد العلكومية عمان الثالثة
309 الساحة المجاورة لمسجد الرحمن عمر محمد احمد حماد العلكومية عمان الثالثة
310 الساحة المجاورةلمسجد صلاح الدين الايوبي محمد عبدالرحمن حامد العلكومية عمان الثالثة
311 الساحة المجاورة لمسجد خليل الرحمن د. عطاالله طلال حمدان خريبة السوق عمان الثالثة
312 الساحة المجاورة لمسجد عمر بن الخطاب محمد صالح غيث جاوا عمان الثالثة
313 الساحة المجاورة لمسجد المصطفى شوقي خالد عثمان ام نوارة عمان الثالثة
314 الساحة المجاورة لمسجد الظاهر بركات عبد الحفيظ المرايحة جاوا عمان الثالثة
315 الساحة المجاورة لمسجد فاطمة الزهراء منذر محمود كايد عميرة جاوا عمان الثالثة
316 الساحة المجاورة لمسجد حمد الدروبي سامر محمد عبدالفتاح المستندة عمان الثالثة
317 الساحة المجاورة لشركة متسوبيشي يوسف اصليح ابراهيم الجرجاوي النزهة عمان الثالثة
318 ساحة مسجد نمرة د. عدنان ضيف الله الشوابكة النزهه عمان الثالثة
319 ساحة مدرسة القاضي اياس وصفي محمد اسماعيل جعارة سحاب عمان الثالثة
320 ساحة مدرسة سعد بن ابي وقاص محمد علي حسين المحارمة سحاب عمان الثالثة
321 ساحة مدرسة سحاب الثانوية للبنات محمد عادل محمود الطهاروة سحاب عمان الثالثة
322 ساحة مدرسة خولة بنت الازور حمد محمد حمدالله العيشات سحاب عمان الثالثة
323 ساحة مدرسة عبدالله بن عمر بسام محمود عبد المراعبة سحاب عمان الثالثة
324 ساحة مركز صحي الخشافية حمزة عطاالله مفلح الدبايبه سحاب عمان الثالثة
325 ساحة مركز صحي العبدلية عثمان عبدالمولى الجبارات سحاب عمان الثالثة
326 مصلى بلدية الجيزة الجديد هاني مفلح محمد العنزي الجيزة عمان الثالثة
327 ملعب الطالبية فهد محمد علي ابوشارب مخيم الطالبيه عمان الثالثة
328 ساحة مدرسة اللبن الثانوية للبنين فيصل خالد محمد المصري قرية اللبن عمان الثالثة
329 ساحة مدرسة ام قصير الثانوية للبنين فلاح راجي عقيل الزعبي قرية ام قصير عمان الثالثة
330 ساحة مسجد العابدين محمد حسن محمد سالمية القسطل عمان الثالثة
331 مصلى مسجد المرحوم حديثة الخريشه احمد المليجي ابو سعده الموقر عمان الثالثة
332 مصلى بلدة الفيصلية الكبير سلطان سليمان افهيد الجبور الفيصلية عمان الثالثة
333 مصلى رجم الشامي الغربي الكبير ناصر حسن عبدربة حمو رجم الشامي الغربي عمان الثالثة
334 مصلى مسجد منشيةالقضاةمسجدالصحابة عبدالرحمن محمودسليمان الزيود المنشية عمان الثالثة
335 مصلى ذهيبة الدهام طاهر محمد عقلة الدهام الذهيبة الشرقية عمان الثالثة
336 مصلى ام بطمة الكبير زياد محمد الياس الغيالين ام بطمة عمان الثالثة
337 مصلى مسجد الابرار رجم الشامي الشرقي علي عبدالله مسلم الطمزي رجم الشامي الشرقي عمان الثالثة
338 مصلى الحاتمية ناصر حمد خلف الثنيان الحاتمية عمان الثالثة
339 الساحات المحيطة بمسجد عبدالله بن سلام معاذ محمد عبدالله ديه البيادر /ابو السوس عمان الثانية
340 الساحات المحيطة بمسجد حي القيسية صالح إبراهيم محمد الحاج وادي السير/طريق بدر عمان الثانية
341 ساحة ديوان عشيرة المواس علاء الدين حسن عبدالقادر عوده بلال/طريق بدر عمان الثانية
342 ساحة الشابات المسلمات عبدالباسط الغريب البنيات عمان الثانية
343 ساحة مدرسة زهرة المدائن ايمن بسام حافظ الصادق ناعور/البلد عمان الثانية
344 ساحة مدرسة البراء بن مالك عاطف يوسف ابراهيم عمار السامك/ناعور عمان الثانية
345 خلف ساحة بريد ام البساتين ايمن عليان الحسن ام البساتين /ناعور عمان الثانية
346 ساحة شارع السلام محمد عبدالله البكار ناعور عمان الثانية
347 ساحة مسجد المسرى اشرف ناجح القلعاوي البنيات/ناعور عمان الثانية
348 ساحة مسجد حمزه بن عبدالمطلب فؤاد المساعفة الروضة/ناعور عمان الثانية
349 الملعب الرياضي خلف بلدية حسبان طارق الحويان حسبان عمان الثانية
350 ساحة مسجد الفاروق محمد اسعد محمد ام القطين عمان الثانية
351 ساحة مسجد ام المؤمنين احمد حسين ابراهيم ناعور عمان الثانية
352 ام البرك-الملعب عبدالمجيد المرعي ام البرك/ناعور عمان الثانية
353 الساحة الجاورة لمسجد موسى بينو حسن فريج مسلم صويلح عمان الثانية
354 الحمر-طريق ماحص محمود الفاعوري صويلح عمان الثانية
355 الساحة المجاورة لمسجد الفريد مامون الخليل صويلح عمان الثانية
356 الساحة المجاورة لمخابز براديس محمد الرمحي خلدا عمان الثانية
357 الساحةالمجاورةلجمعيةشفا بدران الخيرية عبدالرحمن ابداح شفا بدران عمان الثانية
358 الساحة المجاورة لمسجدابو نصير الكبير انس عصام الطوره ابو نصير عمان الثانية
359 الساحة المجاورة لمسجد هشام سفيان بني عمر ابو نصير عمان الثانية
360 قرب مدرسة ام عبهرة الثانوية للبنات احمد محمد منيزل الضفير مرج الحمام عمان الثانية
361 ساحات معرض عمان الدولي حمزة ماجد عبدالرحيم المجالي طريق المطار عمان الثانية
362 الساحة المجاورة لمسجد الخليفة الفاروق محمد طاهر عزام شفا بدران عمان الثانية
363 الساحةالمجاورةلنادي ضباط الدفاع المدني فائق علي سعيد بني ارشيد ضاحية الرشيد عمان الثانية
364 الساحة المجاورة لمسجد صلاح الدين بلال نور الدين تلاع العلي عمان الثانية
365 ساحة مدرسة البنات الثانوية المعتصم بالله عدنان مطر وادي السير عمان الثانية
366 مركز مرج الحمام الرياضي عبدالله محمد جدوع مرج الحمام عمان الثانية
367 نادي الجيل احمد شكري شابسوغ الدوار السابع عمان الثانية
367 الملعب الرياضي مقابل مسجد العاشوري محمد موسى حسين نصر البيادر/طرق الظهير عمان الثانية
368 الساحة المجاورة لمسجد زمزم مهند صالح الحوراني الجبيهه عمان الثانية
369 ساحة ملعب مدرسة عماد الدين زنكي خالد فلاح الخريبات وسط البلد/مقابل التربية مادبا
370 المأمونية محمد السيوف المأمونية مادبا
371 ساحة مدرسة جرينة للبنات محمد ابو صينية جرينة مادبا
372 ساحة مدرسة طارق بن زياد محمد عوان الشخانبة المريجمة مادبا
373 مصلى جنوب مادبا محمد خليل الشخاترة قرب مسجد الفردوس مادبا
374 ساحة مسجد التوحيد ناصر الاسطة التطوير الحضري مادبا
375 مسجد لب الكبير عبدالحافظ الربطة لب مادبا
376 مسجد الرشادية خلف الشورة الرشادية مادبا
377 ساحة ملعب مليح الجدي طارق الهاشم مليح مادبا
378 مسجد عاصم بن ثابت محمد حامد السنيد مليح/حي السواعده مادبا
379 ساحة مدرسة العالية للذكور سالم عبدالنبي الشخانبة العالية مادبا
380 ساحة مديرية تربية ذيبان عيسى البواريد وسط ذيبان مادبا
381 ساحة مدرسة الجبل للبنات محمد سرور العجالين العريض مادبا
382 مسجد رسمي ابو رخية بلال سليمان البحري معان معان
383 ساحة الشامية حسام كريشان معان معان
384 مسجد مارية القبطية ينال ابو درويش معان معان
385 مسجد سيد الشهداء د. علي سعود كريشان معان معان
386 مسجد الحسن البصري عبدالله زهير عساف معان معان
387 مسجد الصالحين صبحي المغربي معان معان
388 مسجد الانصار احمد البزايعة معان معان
389 مسجد روضة المتقين هارون عليان معان معان
390 مسجد الهاشمي عوض احمد صياح معان معان
391 مسجد طيبة د. رائد الخوالدة معان معان
392 مسجد خالد بن الوليد يحيى عوجان معان معان
393 مسجد الرسول عبدالله الخوالدة معان معان
394 مسجد ابو ذر الغفاري احمد الكاتب معان معان
395 مسجد محمد ماجد ابو رخية محمد صلاح معان معان
396 مسجد المحطة احمد قريشة معان معان
397 مسجد وادي موسى الكبير محمود المشاعلة معان معان
398 مسجد الشوبك الكبير(صلاح الدين) حاتم الرواشدة معان معان
399 مسجد الحسينية الكبير محمد حسين المزايدة معان معان
400 مسجد المريغة الكبير سليمان اللوافية معان معان
401 مسجد الجفر الكبير بلال هادي الفقيه معان معان
402 مسجد ايل الكبير حسين النعيمات معان معان
403 مسجد اذرح الكبير عبدالكريم ضيف الله الجازي معان معان