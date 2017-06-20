الأوقاف تحدد مصليات عيد الفطر – أسماء

الاصلاح نيوز-

اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية أسماء وأماكن المصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر السعيد والتي بلغت 403 مصليات في جميع أنحاء المملكة.

وأشارات الوزارة إلى أن موعد صلاة العيد سيكون في تمام الـساعه 6:45 دقيقة، حيث وفرت الوزارة أئمة و خطباء على درجة عاليه من الكفاءة والقدرة على الأمامة بالناس.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم إن وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات سيلقي خطبة العيد في مصلى العيد الرئيسي في مدينة الحسين الرياضية.

وبينت الوزارة أن الدخول إلى المصلى الرئيسي سيكون من البوابة رقم (3) حيث تتوفر أماكن مخصصة للنساء إضافة إلى وجود أماكن لاصطفاف المركبات بشكل مريح وغير معيق للحركة.

وشددت الوزارة على انه يمنع إقامة أي مصليات غير التي حددها الوزارة مؤكدة أنها حرصت على اختيار الأماكن القريبة للتسهيل على جميع المواطنيين في أداء الصلاة.

كشف بأسماء مصليات عيد الفطر السعيد للعام1438هـ الموافق2017م في مديريات الاوقاف

الرقم اسم المصلى اسم الخطيب الموقع المديرية

1 الساحة الخلفية للمدينة الرياضية معالي وزير الاوقاف بوابة رقم (3) عمان

عمان الدكتور وائل عربيات

2 ساحة الملعب البلدي محمود فهمي بطاينة قصبة اربد اربد الاولى

3 ساحة مسجد آل المقري غسان محمود محمد مدلل قصبة اربد اربد الاولى

4 ساحة مدرسة أبو غنيمة الثانوية للبنين محمد احمد قاسم طلافحة قصبة اربد اربد الاولى

5 ساحة مسجد طارق الردايدة / كفريوبا وائل يوسف عبدالله الأسعد غرب اربد اربد الاولى

6 ساحة الملعب البلدي / سوم حسني أحمد المعابرة غرب اربد اربد الاولى

7 ساحة مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين محمود صالح العلاونة لواء الطيبة اربد الاولى

8 ساحة مدرسة قميم الثانوية للبنين / قميم د. محمد نايل العزام لواء الوسطية اربد الاولى

9 ساحة مدرسة مكة الثانوية للبنين /مثلث حوفا محمد سعيد يوسف أبو زيتون لواء الوسطية اربد الاولى

10 ساحة مدرسة صيدور الأساسية للبنين/صيدور احمد سليمان سميرات لواء الوسطية اربد الاولى

11 ساحةمدرسةالخراج الثانويةللبنين/الخراج احمد حامد الوديان لواء الوسطية اربد الاولى

12 ساحة مدرسة قم الاساسية للبنين / قم هاني برجس ميدات لواء الوسطية اربد الاولى

13 ساحة مدرسة كفرعان الاساسية للبنين /كفرعان د. محمد محمود اللبابنة لواء الوسطية اربد الاولى

14 ساحة مدرسة كفرأسد الأساسية المختلطة د. فالح مازن مهيدات لواء الوسطية اربد الاولى

15 مجمع الأغوار الجديد ضياء عادل اسماعيل مجمع الأغوار الجديد اربد الثانية

16 ساحة ملعب الكرمل أسعد محمود أسعد ابو الرب مخيم الشهيدعزمي المفتي اربد الثانية

17 ساحة ملعب كتم د. فكري الدويري كتم اربد الثانية

18 الساحة المحاذية لمستشفى الامير راشد احمد صبحي اسماعيل ايدون اربد الثانية

19 ساحة مدرسة ديريوسف الاساسية خالد محمد الشرمان ديريوسف اربد الثانية

20 ساحة مقام معاذ بن جبل أيمن محمود علي خشاشنه الاغوار الاغوار الشمالية

21 ساحةمدرسةالشونةالشمالية الثانوية للبنين د. عبد محمود هلال السميرات الاغوار الاغوار الشمالية

22 ساحة مدرسة المنشية الثانوية للبنين يوسف عبدالله المنسي الاغوار الاغوار الشمالية

23 ساحة مدرسة الملك طلال الثانوية جبري حمد عبدالرحمن الطالب الاغوار الاغوار الشمالية

24 ساحة مدرسة بنات الشيخ حسين د. علي محمد احمد الرياحنه الاغوار الاغوار الشمالية

25 ساحة مدرسة بنات المشارع الثانوية هيثم فهاد سلطي القويسم الاغوار الاغوار الشمالية

26 ساحة مدرسة ابو بكر الصديق / المشارع عدنان محمد محمود خشان الاغوار الاغوار الشمالية

27 ساحة مدرســة وادي الريان الثانوية للذكور د. علي عبد القادر ابداح الاغوار الاغوار الشمالية

28 ساحة مدرسة الوكالة / كريمـــــــه محمد أحمد مصطفى الشامي الاغوار الاغوار الشمالية

29 أبوبكرالصديق/روضة الأميرة بسمه د. علي عودة الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية

30 معاذ بن جبل /الاشرفيه د.مرزوق محمد الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية

31 عثمان بن عفان /ام القطين د.رضوان العظامات البادية الشمالية البادية الشمالية

32 سعود الفواز /صبحا خالد علي هطبول البادية الشمالية البادية الشمالية

33 مكيفته الكبير /المكيفته عيد هندي الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية

34 المهاجرين والاننصار /الصالحية محمود حسين المساعيد البادية الشمالية البادية الشمالية

35 الحسين بن علي /كوم الرف د. محمد عطا الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية

36 صلاح الدين /صبحيه جمال ضيف الله البقوم البادية الشمالية البادية الشمالية

37 سلمان الفارسي /الرويشد عماد الدين محمد عربي البادية الشمالية البادية الشمالية

38 انس بن مالك/عمره وعميره هيثم طلاع المساعيد البادية الشمالية البادية الشمالية

39 الهاشمي /تل ارماح عبدالله كساب السيبيه البادية الشمالية البادية الشمالية

40 الامير حسن /دير الكهف طلال سعود السميران البادية الشمالية البادية الشمالية

41 عمر بن الخطاب / الكوم الاحمر رائد عيد العظامات البادية الشمالية البادية الشمالية

42 عبدالله بن مسعود /ام الجمال سليمان سالم الرحيبه البادية الشمالية البادية الشمالية

43 عثمان بن عفان/ الرفاعيات خميس عايد المساعيد البادية الشمالية البادية الشمالية

44 عبدالله ابن ام مكتوم /الصفاوي اياد يوسف احمد البادية الشمالية البادية الشمالية

45 عمر ابن العاص /روضة الامير علي احمد محيميد النعيمات البادية الشمالية البادية الشمالية

46 علي بن ابي طالب /زملة الامير غازي علي فايز السردية البادية الشمالية البادية الشمالية

47 عمربن الخطاب /البشرية حسين قبلان الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية

48 جعفر بن ابي طالب /العاقب خالد صبح الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية

49 ال البيت /حمراء السحيم ابراهيم حامد السحيم البادية الشمالية البادية الشمالية

50 عمر الخطاب /الدفيانه محمد خليف العيسى البادية الشمالية البادية الشمالية

51 حنظلة الغسيل /ام القطين جمعة صياح الرحال البادية الشمالية البادية الشمالية

52 رحبة ركاد / رحبة ركاد محمود ارحيبان الشرفات البادية الشمالية البادية الشمالية

53 ساحة نادي السلط الرياضي د.مقال احمد عربيات وادي الريح البلقاء

54 ساحة مدرسة الحسناء بنت معاوية عواد عبدالغني عليوات الصوانية البلقاء

55 ساحة ملعب مدرسة الرميمين للبنين محمد عبدالعزيز المناصير الرميمين البلقاء

56 ساحة مدرسة ماحص الثانوية للبنين طلال رزق ماحص البلقاء

57 ساحة مدرسة ماحص الاساسية المختلطة يوسف احمد علاوي ماحص البلقاء

58 ساحة مدرسة عيرا الثانوية للبنين تيسير سليمان علوان عيرا البلقاء

59 ساحة مسجد عين الباشا الكبير ناصر عواد الخرابشة عين الباشا البلقاء

60 ساحة مسجد شرحبيل بن حسنة د.عوض قاسم الفاعوري البلقاء

61 ساحة مدرسة صافوط الثانوية للبنين د. محمود سلامة المهر صافوط البلقاء

62 ساحة مدرسة حطين /البقعة باسم فيصل الجوابرة البقعة البلقاء

63 ساحة مدرسة ذكور البقعة الثالثة رسمي ابراهيم علي البقعة الثالثة البلقاء

64 ساحة المركز الفرنسي سمير سلامة الهورة البقعة البلقاء

65 ساحة مسجد عمر بن الخطاب حمزة محمد اعشيش الحنو البلقاء

66 مصلى ساحة مسجد البشير عدنان عبدالرحيم الخوالدة سلحوب البلقاء

67 ساحة مدرسة ام كلثوم سعد احمد السبع الروضة/ناعور البلقاء

68 ساحة مدرسة ديرعلا الثانوية للبنين علاء الدين خلف الغراغير دير علا البلقاء

69 ساحةمدرسةالطول الشمالي الثانوية للبنين حربي سلامة الديات الطول الشمالي البلقاء

70 مصلى الملاحة/ساحة نادي الملاحة محمود فلاح الصلاحات البلقاء البلقاء

71 ساحة المنطقة الحرفية الدكتور شاكر العاروري الرصيفة /حي الحسين الرصيفة

72 مدرسةعين غزال الثانويةومدرسةطه حسين فيصل علي النعامي مخيم حطين الرصيفة

73 ساحة مسجد مدينة الحجاج طه محمد سربل المشيرفة الرصيفة

74 مسجد عبادة بن الصامت محمود إبراهيم ابو الرب اسكان الأمير طلال الرصيفة

75 ساحة مسجد خبيب بن عدي محمد مصطفى امين اسكان الأمير طلال الرصيفة

76 ساحة اسكان المعلمين اسامة محمد صالح الزبن اسكان المعلمين الرصيفة

77 مدرسةجبل الأميرفيصل وخديجة بنت خويلد عبد الفتاح محمد صلاح جبل الأمير فيصل الرصيفة

78 ساحة مدرسة اسماء بنت يزيد امجد عبد الحميد البوم حي القادسية الرصيفة

79 ساحة مسجد الإيمان عمر محمد عبد الكريم سليمان النقب الرصيفة

80 ساحة مسجد عبدالله بن سهيل سعيد سرحان عثمان قرية أبو صياح الرصيفة

81 ساحة مسجد خالد بن الوليد امجد احمد محمد لافي وادي القطار الرصيفة

82 ساحة مدرسة الوكالة يحيى شوقي شاهين عوجان الرصيفة

83 ساحة مسجد الصفا احمد ابراهيم خريس جريبا الرصيفة

84 ساحة مسجد الشورى علي محمد عابدي حي الرشيد الرصيفة

85 ساحة مسجد الخليل معتز احمد عبد السلام حي الأمير علي الرصيفة

86 ساحة مسجد امنه بنت وهب عبد الله سليمان البوشي الجبل الشمالي الرصيفة

87 ساحة الملعب البلدي الحرش يوسف احمد البكري الجبل الشمالي الرصيفة

88 ساحة مدرسة جابر بن حيان محمد احمد ابو الرب العراتفة الرصيفة

89 ساحة مسجد مستشفى الأمير فيصل حسني صالح علي عوض ياجوز الرصيفة

90 ساحة مسجد أبو بكر الصديق د محمود اسماعيل إبراهيم جريبا الرصيفة

91 ساحة مدرسة قطر الندى امجد محمود سلامة الجبل الشمالي الرصيفة

92 ساحة مدرسة عمار بن ياسر النموذجية عماد محمد المعايطة جريبا الرصيفة

93 ساحة مدرسة الشافعي الثانوية خالد محمود عوض جبل الامير فيصل الرصيفة

94 ساحة مسجد الصديق صالح عبد الغني سالم ذنيبات جريبا الرصيفة

95 ساحة مسجد القدس ياسر عيسى حجازات الحي الشرقي الرمثا

96 ساحة ملعب الشباب وجيه محمود مياس البويضة الرمثا

97 ساحة شركة الكهرباء الشيخ محمد الكفاوين الزرقاء الجديدة/36 الزرقاء

98 ساحة مسجد ذو النورين د .ابراهيم العتوم الزرقاء الجديدة الزرقاء

99 ساحة مدرسة المروة الشيخ جهاد سعيد عبدالجبار حي معصوم الزرقاء

100 ساحة مدرسة عائشة القرطبية الشيخ ابراهيم ابو قبيطة حي الحسين الزرقاء

101 ساحة مدرسة الرملة الشيخ ثابت احمد ظاظا حي الأمير محمد الزرقاء

102 ساحة مسجد الأردن الشيخ سليمان خضر نبهان النزهة الزرقاء

103 ساحة مسجد عبدالله بن رواحة الشيخ نضال ظاهرالاقحش النزهة الزرقاء

104 ساحة مسجد عائشة أم المؤمنين الشيخ بلال عبدالمهدي هنوش الزواهرة الزرقاء

105 ساحة مسجد الفلاح الشيخ احمد سيف عتاب الزواهرة /دوار خميس الزرقاء

106 ساحة مسجد ضاحية المدينة المنورة الشيخ حسن عبدالهادي ضاحية المدينة الزرقاء

107 ساحة مدرسة شجرة الدر الشيخ معتصم محمد الرويلي الجبل الابيض الزرقاء

108 ساحة مدرسة عمر بن الخطاب الشيخ ابراهيم صقر جبل الأميرة رحمه الزرقاء

109 ساحة مسجد القدس الشيخ المعتصم جودت يوسف جبل الأمير حسن الزرقاء

110 ساحة الملعب البلدي الشيخ احمد احمد الزعبي جناعة الزرقاء

111 ساحة مدرسة هند الشيخ محمد عبدالجبار الزبن وادي الحجر الزرقاء

112 ساحة مخزن الأمن الغذائي الشيخ طارق مسعد عوجان الزرقاء

113 مصلى جبل طارق الشيخ عبدالسلام عساف جبل طارق الزرقاء

114 مصلى حذيفة بن اليمان الشيخ رشيد قطناني المجمع الجديد الزرقاء

115 ساحة مكتبة البلدية الشيخ محمد عيد شبوان الحلابات الغربي الزرقاء

116 ساحة مدرسة الحلابات الشرقية الشيخ ابراهيم لهد الحلابات الشرقي الزرقاء

117 ساحة مسجد المصطفى الشيخ سلمان عواد المجيرة الظليل الزرقاء

118 ساحة ملعب بلدية الظليل الشيخ عمر العوضات الظليل الزرقاء

119 ساحة مسجد مصنع الملح الشيخ سلمان ابو هويدي الظليل الزرقاء

120 ساحة مدرسة المشيدة الشيخ امجد درويش الظليل الزرقاء

121 ساحة مدرسة بيرين الثانوية للبنين الشيخ عليان الغويري بيرين الزرقاء

122 ساحة مدرسة صروت الثانوية للبنين الشيخ طلال الزواهرة صروت الزرقاء

123 ساحة مدرسة دوقره الثانوية للبنين الشيخ حابس العموش دوقره الزرقاء

124 ساحة مدرسة أبو الزيغان الأساسية الشيخ بلال الاغوات أبو الزيغان الزرقاء

125 ساحة الملعب البلدي الشيخ احمد الخطيب السخنة الزرقاء

126 ساحة مدرسة السخنة للبنين الشيخ حسن ربيع السخنة الزرقاء

127 ساحة مدرسة أم الصليح الثانوية للبنات الشيخ حمزة العمري أم الصليح الزرقاء

128 ساحة نادي الشعلة الشيخ هاني صقر الهاشمية الزرقاء

129 ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنين الشيخ نايف الجروح الهاشمية الزرقاء

130 ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنات الشيخ محمداسماعيل البرغوثي الهاشمية الزرقاء

131 ساحة مسجد الأزرق الشمالي الشيخ عثمان ميرزا الأزرق الزرقاء

132 ساحة مسجد الأزرق الجنوبي الشيخ تيسير القيسي الأزرق الزرقاء

133 مسجد الطفيلة الكبير محمود الهلول الطفيلة الطفيلة

134 مصلى النشاش د. خالد النعانعه الطفيلة الطفيلة

135 جابر الانصاري حسن العبيدين الطفيلة الطفيلة

136 ابو هريرة صايل النظامي الطفيلة الطفيلة

137 رياض الصالحين محمد العبيدين الطفيلة الطفيلة

138 الامام مسلم اسامة السقرات الطفيلة الطفيلة

139 عمار بن ياسر صالح المرافي الطفيلة الطفيلة

140 البحرات سالم القوابعة الطفيلة الطفيلة

141 الرحيم عبدالله العتوم الطفيلة الطفيلة

142 ابو بنا محمد الداودية الطفيلة الطفيلة

143 الرضى / شيظم سليمان السبول الطفيلة الطفيلة

144 ارويم الكبير حمزة الزرقان الطفيلة الطفيلة

145 عرفة الجديد احمد الحجوج الطفيلة الطفيلة

146 الانوار المحمدية خالد السوالقة الطفيلة الطفيلة

147 الدويخلة الشرقي عارف القرارعة الطفيلة الطفيلة

148 مصلى طيبه علي الفريجات الطفيلة الطفيلة

149 انس بن مالك معتز القناهره الطفيلة الطفيلة

150 علي بن ابي طالب اويس المهايرة الطفيلة الطفيلة

151 عبدالله بن حذافه السهمي د.احمد القرارعة الطفيلة الطفيلة

152 العيص الكبير احمد الطورة الطفيلة الطفيلة

153 الخلفاء الراشدين اشرف الجرادين الطفيلة الطفيلة

154 امير المؤمنين عبدالله الرعود الطفيلة الطفيلة

155 الامام البخاري محمود عواد الطفيلة الطفيلة

156 البراء بن مالك / المنصورة عبدالكريم السعود الطفيلة الطفيلة

157 عيمه الكبير ابراهيم العكايلة الطفيلة الطفيلة

158 ارحاب الغربي عبدالمهدي الشياب الطفيلة الطفيلة

159 مصلى الحنانه ابراهيم البداينة الطفيلة الطفيلة

160 الوادي الاخضر علي القرارعة الطفيلة الطفيلة

161 العين البيضاء الكبير د. حسني القرارعة الطفيلة الطفيلة

162 اويس القرني هيثم القرارعة الطفيلة الطفيلة

163 ابو ذر الغفاري زياد الرواشدة الطفيلة الطفيلة

164 مصلى عابل يحيى الرواشدة الطفيلة الطفيلة

165 الحسا / بلال حاتم الحجايا الحسا الطفيلة

166 الحسا / الشمالي راشد عيال سلمان الحسا الطفيلة

167 الحسا/ الاستراحة محمود القطاطشة الطفيلة الطفيلة

168 سعيد بن جبير عدنان الخوالدة الطفيلة الطفيلة

169 الجرف المسافرين محمد المراعيه الطفيلة الطفيلة

170 بصيرا الكبير خالد المزايدة الطفيلة الطفيلة

171 صهيب بن سنان عدي المسيعدين الطفيلة الطفيلة

172 ابراهيم الخليل علي الرفوع الطفيلة الطفيلة

173 عائشة ام المؤمنين احمد الرفوع الطفيلة الطفيلة

174 مقام الحارث محمد عبد الوالي الطفيلة الطفيلة

175 ربعي بن عامر محمود العوضي الطفيلة الطفيلة

176 غرندل الكبير يزيد الرفوع الطفيلة الطفيلة

177 القادسية الكبير سليمان الخصبة الطفيلة الطفيلة

178 القادسية الجديد د. احمد عطية الطفيلة الطفيلة

179 سعد بن معاذ راضي الخوالدة الطفيلة الطفيلة

180 مسجد الحسين بن علي سليمان فهمي بلبل القصبة العقبة

181 مسجد الحسين بن طلال فارس خلف الجوازنة القصبة العقبة

182 مسجد ابو داوود غسان خلف الحميمات القصبة العقبة

183 مسجد الزهراء بدر صالح الرياطي الثالثة العقبة

184 مسجد ابو عبيدة عامر بن الجراح أحمد مصطفى الباش العالمية العقبة

185 مسجد الشويخ محمد عبد الله عميرة المحدود العقبة

186 مسجد خالد بن الوليد جمال حمزة الزبدة الرمال العقبة

187 مسجد البيطار ضاحي صادق مرسي سيد الخامسة العقبة

188 مسجد فريدة الشاوي عبد السميح محمد مفتاح التاسعة العقبة

189 مسجد الكالوتي والديسي ضرغام فؤاد جرادات الثامنة العقبة

190 مسجد راتب ابو حويلة محمد وليد الجهني العاشرة العقبة

191 مسجد الشيخ زايد احمد الجهني الشلالة العقبة

192 مسجد القويرة الكبير امطاوع نجم النجادات لواء القويرة العقبة

193 مسجد الريشة الكبير ابراهيم سويلم السعيديين لواء وادي عربة العقبة

194 مسجد الراشدية الكبير عصام سعد السداوي الراشدية العقبة

195 مسجد العمـــري الكبير فلاح الصعوب الكرك / القصبة الكرك

196 ساحة مديرية صحة الكرك/ المرج حمود الصرايرة المرج / القصبة الكرك

197 الثنية /مسجد يوسف المبيضين حازم الخطيب الثنية الكرك

198 مسجد القصر الكبير احمد حمدو لواء القصر الكرك

199 ساحة النادي/ منشية ابوحمور طه المعايطة لواء القصر الكرك

200 مسجد فقوع الكبير عاصي الليمون لواء القصر الكرك

201 مسجد فقوع القديم عاطف الليمون لواء القصر الكرك

202 مسجد القطرانة الكبير( العوايضة) علي بني عطيه لواء القطرانة الكرك

203 مسجد حمزة بن عبدالمطلب مطلق الحجايا لواء القطرانة الكرك

204 مسجد الشهداء / مؤته الدكتور حسن الختاتنة لواء المزار الجنوبي الكرك

205 مسجد جعفر بن ابي طالب معاوية البطوش لواء المزار الكرك

206 مسجد عي الكبير عبدالمجيد القراله لواء عي الكرك

207 مصلى العيد ساحة مسجد الرملة القديم نائل مخضر العشيبات غورالصافي الكرك

208 مصلى العيد ساحة نادي غور فيفا اسماعيل مفلح العونة غور فيفا الكرك

209 الربه ابو بكر الصديق محمد ضرار المجالي لواء القصر الكرك

210 الملعب البلدي محمد فرحان محمد بني ارشيد الأشرفية الكورة

211 ساحة الملعب البلدي د. نمر خشاشنــة قصبة المفرق المفرق

212 الساحة المقابلة لمسجدعمر/حي الهاشمي معاذ فواز الشريقي قصبة المفرق المفرق

213 ساحة النادي الرياضي ماجد عواد الزبون قضاء رحاب المفرق

214 ساحة النادي الرياضي د. عمر محيسن الخوالدة قضاء بلعما المفرق

215 ساحة الملعب البلدي د. رياض خليف الشديفات قضاء المنشية المفرق

216 ساحة النادي الرياضي عادل توفيق ابو جابر قضاء الخالدية المفرق

217 ساحة مدرسة سلمان احمد أربيع عبدالله الحسن قضاء الخالدية المفرق

218 المشرفة /ساحة ملعب المشرفة طلال محمد الترابين قضاء الخالدية المفرق

219 ساحة ملعب بلدة الزعتري سعود احمد عوض بني خالد الزعتري المفرق

220 ساحه مدرسة سما السرحان الاساسية عواد لويفي السرحان سما السرحان المفرق

221 ساحة المسجد الهاشمي باسم عادل الزعبي جرش جرش

222 ساحة المرج/مرصع محمد احمد أبو ضاعن مرصع جرش

223 ساحة مدرسة بنات ظهر السرو أنور الدلابيح ظهر السرو جرش

224 ساحة مدرسة بنات مخيم سوف أبراهيم خليل الحمد مخيم سوف جرش

225 ساحة مدرسة إناث برما جودت عبدالرحمن برما جرش

226 ساحة المدرسة الثانوية للبنين سيف سليمان السيوف عنجرة عجلون

227 ساحة مدرسة السهل / كفرنجة د. عبدالرحيم العسولي كفرنجة عجلون

228 ساحة مدرسة صلاح الدين وائل كرزون الاشرفيه عمان الاولى

229 الساحة المجاورة لمستشفى الحنان صالج طه عبد الواحد ام الحيران عمان الاولى

230 مجمع الجنوب ضيف الله الشوابكة ام الحيران عمان الاولى

231 ساحة مدرسة رابعة العدويه محمد محمود العيشاوي ام تينه عمان الاولى

232 ساحة مدرسة خالد بن الوليد علي رضوان موسى التاج عمان الاولى

233 مصلى كلية الحسين محمد مصطفي الحاج عيد جبل الحسين عمان الاولى

234 الساحة المجاورة لمسجد ربعي بن عامر خالد احمد عطوان جبل القصور عمان الاولى

235 الساحة المجاورة لمسجد الحسنين حسين ابو سويلم جبل المريخ عمان الاولى

236 الساحة المجاورة للكليه العلمية الاسلامية احمد الفرخ جبل عمان عمان الاولى

237 ساحة مدرسة الامير حسين عبدالله العكايله الجوفة عمان الاولى

238 الساحة المجاورة لمسجد عثمان بن عفان عمر محمد سالم منصور الزهور عمان الاولى

239 ساحة مدرسةسميرالرفاعي/مسجد الضياء خيري الجنيدي شارع الامير محمد عمان الاولى

240 ساحة شارع بارطو احمد ابو الحسنى شارع بارطو عمان الاولى

241 ساحة مدرسة حذيفة بن اليمان عمر الطرابشة عبدون عمان الاولى

242 الرملة البضاء الساحة المجاورة ابراهيم محمد الشيخ عبدون عمان الاولى

243 ساحة مسجد القلعة مراد مهيار القلعة عمان الاولى

244 ساحة مسجد الشافعي/حديقة اليوبيل عمر حيدر مخيم الحسين عمان الاولى

245 ساحة مسجد نزال الكبير د.زيد ابراهيم زيد الكيلاني نزال عمان الاولى

246 ساحة حديقة الشباب معاذ نايف العودات نزال الذراع عمان الاولى

247 ساحة مدرسة نسيبة بنت كعب احمد محمد العبد عنكير نزال بدر عمان الاولى

248 الساحة المجاورة لمسجد الصحابة ياسر محمود البرغوثي الوحدات عمان الاولى

249 ساحة قرقش معتصم محمود دبش الياسمين عمان الاولى

250 ساحة مدرسة حنين محمد بسام ابو شرخ الاخضر عمان الاولى

251 الساحة المقابلة لمسجد ام سعيد العلاري معاويه خريسات اسكان المرقب عمان الاولى

252 الساحة المقابله لحديقة الاسكان اكرم زيادة اسكان ماركا عمان الاولى

253 ساحة مدرسة البيضا محمد علي العبوس البيضا عمان الاولى

254 مسجد الحيت والساحة المجاورة عبد الكريم الحميديين البيضا عمان الاولى

255 مسجد الحميديين والساحة المجاورة يوسف عبد الكريم البيضا عمان الاولى

256 ساحة ملعب النصر د. زياد العبادي جبل النصر عمان الاولى

257 ساحة مسجد رياض الصالحين عبد الجواد الصباغ سكن كريم ماركا عمان الاولى

258 ساحة مدرسة صالحية العابد عمر عبد الكريم الزعبي صالحية العابد عمان الاولى

259 الساحة المجاورة لمسجد حذيفة بن اليمان د. زكريا مكاوي طبربور عمان الاولى

260 الساحة المجاورة لمسجد الهدبان محمد الهدبان طبربور عمان الاولى

261 الساحة المجاورة لمسجد عباس شريدة احمد زقوت طبربور عمان الاولى

262 مسجد خليل الرحمن والساحة المجاورة د. محمود الزغايبه طبربور عمان الاولى

263 مسجد مهيدي خلف والساحة المجاورة محمد فيصل القاسم طبربور عمان الاولى

264 مسجد الفردوس مرعي محمد الخلايله طبربور عمان الاولى

265 ساحة حديقة عدن طارق عمرو عدن عمان الاولى

266 ساحة مدارس الكفاءة الدولية عقبه نظمي هلال عدن عمان الاولى

267 مسجد روحي القدومي والساحة المجاورة عادل طيون عين غزال عمان الاولى

268 الساحة المجاورة لتنمية المجتمع المحلي د. نوح الفقير ماركا الجنوبيه عمان الاولى

269 مدرسة المساندة الحديثة محمود ياسين محادين ماركا الجنوبيه عمان الاولى

270 ساحة مدرسة ام سلمة عامر تيسير سعادة ماركا الشماليه عمان الاولى

271 قرب مسجد ماكا القديم د. مجدي العطار ماركا الشماليه عمان الاولى

272 الساحة المجاورة لمسجد الحمصي ايوب سالم الشربجي ماركا الشماليه عمان الاولى

273 الساحة المقابله لمجد عمر الهملان فرج العوايشة ماركا الشماليه عمان الاولى

274 الساحة المجاورة لشركة الكولا خليل عسر ماركا الشماليه عمان الاولى

275 مسجد الرحمة والساحة المجاورة توفيق محمد المومني المغيرات عمان الاولى

276 ساحة مدرسة الحسن البصري ربحي توفيق الزق المنارة عمان الاولى

277 الساحة المقابله لمسجد الدعاء عارف عبد العزيز المناره عمان الاولى

278 ساحة ملعب الامانة احمد سعيد بدويه المنارة عمان الاولى

279 مسجد خليل الرحمن والساحة المجاورة احمد حسان المصري النصر عمان الاولى

280 ساحة مدرسة ام سلمة احمد حسان دراج الهاشمي الجنوبي عمان الاولى

281 ساحة ملعب ابو جسار د.عصام موسى هادي الهاشمي الشمالي عمان الاولى

282 ساحة مستشفى الامير حمزة عمر فليلفل الهاشمي الشمالي عمان الاولى

283 ساحة مدرسة التركيب محمد شاهر يامين الهاشمي الشمالي عمان الاولى

284 ساحة مدارس الوحدات عبد الناصر رزق الوحدات عمان الاولى

285 مصلى امام البنك الاسلامي محمد عبد الحي الهور ماركا الشماليه عمان الاولى

286 مصلى شركةهوندا قرب مشفى الاقصى سليمان نابلسيه طبربور عمان الاولى

287 ساحة مسجد الخلفاء الراشدين عمر محمود حمدو راس العين عمان الاولى

288 ساحة مسجد الايتام بهجت سلامه ام تينه الجنوبي عمان الاولى

289 ساحة مدرسة اليوبيل الدكتور فراس القضاة ماركا ش عمان الاولى

290 الساحة المجاورة لمدرسة الفاروق مهران ابو حلاوة طبربور عمان الاولى

291 الساحة المقابله لمسجد الراشدين محمد عبد الحي الهور شيك المطار عمان الاولى

292 مدينة الملك عبدالله الثاني اسامه حيدر الديري القويسمة عمان الثالثة

293 الساحة المجاورة لحديقة الملكة رانيا د. خالد صالح عياش ام نوارة عمان الثالثة

294 ساحة مسجد اهل الكهف محمد عبدربه الحنيطي ابو علندا عمان الثالثة

295 الساحة بجانب مسجد الفاروق محمد عبدالرحيم القيسي ابو علندا عمان الثالثة

296 الساحة المجاورة لمسجد ابوحسان محمد يونس الحنيطي ابو علندا عمان الثالثة

297 الساحة المجاورة لمسجداسكان الداخلية عبد الله عمر الكفاوين اسكان الداخلية عمان الثالثة

298 الساحة المقابلة لمسجد التابعين د. سامي نجيب رشيد ام نوارة عمان الثالثة

299 الساحة المقابلة لمخابز يزن سليمان خالد الكايد المقابلين عمان الثالثة

300 ساحة مدارس الهدي المحمدي م. خالد عبدالكريم الدبوبي ام قصير عمان الثالثة

301 الساحة الواقعة بجانب مسجد الرحمن د. حسام طلال هنية اسكان المالية عمان الثالثة

302 ساحة مدارس الحفاظ موسى عبد الهادي شومان المقابلين عمان الثالثة

303 الساحة المجاورة لمسجد ابوالقاسم د. عطاالله عبداللطيف الشريدة ابو علندا عمان الثالثة

304 ساحة امانة عمان /جسر الجويدة ايمن جمعة محمود حمدان الجويدة عمان الثالثة

305 ساحة مدارس الجويدة المختلطة امجد مسلم عطية الجويدة عمان الثالثة

306 ساحةملعب خريبةالسوق/الاشارةالضوئية اشرف مطيع دار موسى خريبة السوق عمان الثالثة

307 الساحة بجانب مسجد الولجة يوسف جمعه جودة خريبة السوق عمان الثالثة

308 الساحة المقابلة لمدرسة الخزامة حسن اكرم سعيد العلكومية عمان الثالثة

309 الساحة المجاورة لمسجد الرحمن عمر محمد احمد حماد العلكومية عمان الثالثة

310 الساحة المجاورةلمسجد صلاح الدين الايوبي محمد عبدالرحمن حامد العلكومية عمان الثالثة

311 الساحة المجاورة لمسجد خليل الرحمن د. عطاالله طلال حمدان خريبة السوق عمان الثالثة

312 الساحة المجاورة لمسجد عمر بن الخطاب محمد صالح غيث جاوا عمان الثالثة

313 الساحة المجاورة لمسجد المصطفى شوقي خالد عثمان ام نوارة عمان الثالثة

314 الساحة المجاورة لمسجد الظاهر بركات عبد الحفيظ المرايحة جاوا عمان الثالثة

315 الساحة المجاورة لمسجد فاطمة الزهراء منذر محمود كايد عميرة جاوا عمان الثالثة

316 الساحة المجاورة لمسجد حمد الدروبي سامر محمد عبدالفتاح المستندة عمان الثالثة

317 الساحة المجاورة لشركة متسوبيشي يوسف اصليح ابراهيم الجرجاوي النزهة عمان الثالثة

318 ساحة مسجد نمرة د. عدنان ضيف الله الشوابكة النزهه عمان الثالثة

319 ساحة مدرسة القاضي اياس وصفي محمد اسماعيل جعارة سحاب عمان الثالثة

320 ساحة مدرسة سعد بن ابي وقاص محمد علي حسين المحارمة سحاب عمان الثالثة

321 ساحة مدرسة سحاب الثانوية للبنات محمد عادل محمود الطهاروة سحاب عمان الثالثة

322 ساحة مدرسة خولة بنت الازور حمد محمد حمدالله العيشات سحاب عمان الثالثة

323 ساحة مدرسة عبدالله بن عمر بسام محمود عبد المراعبة سحاب عمان الثالثة

324 ساحة مركز صحي الخشافية حمزة عطاالله مفلح الدبايبه سحاب عمان الثالثة

325 ساحة مركز صحي العبدلية عثمان عبدالمولى الجبارات سحاب عمان الثالثة

326 مصلى بلدية الجيزة الجديد هاني مفلح محمد العنزي الجيزة عمان الثالثة

327 ملعب الطالبية فهد محمد علي ابوشارب مخيم الطالبيه عمان الثالثة

328 ساحة مدرسة اللبن الثانوية للبنين فيصل خالد محمد المصري قرية اللبن عمان الثالثة

329 ساحة مدرسة ام قصير الثانوية للبنين فلاح راجي عقيل الزعبي قرية ام قصير عمان الثالثة

330 ساحة مسجد العابدين محمد حسن محمد سالمية القسطل عمان الثالثة

331 مصلى مسجد المرحوم حديثة الخريشه احمد المليجي ابو سعده الموقر عمان الثالثة

332 مصلى بلدة الفيصلية الكبير سلطان سليمان افهيد الجبور الفيصلية عمان الثالثة

333 مصلى رجم الشامي الغربي الكبير ناصر حسن عبدربة حمو رجم الشامي الغربي عمان الثالثة

334 مصلى مسجد منشيةالقضاةمسجدالصحابة عبدالرحمن محمودسليمان الزيود المنشية عمان الثالثة

335 مصلى ذهيبة الدهام طاهر محمد عقلة الدهام الذهيبة الشرقية عمان الثالثة

336 مصلى ام بطمة الكبير زياد محمد الياس الغيالين ام بطمة عمان الثالثة

337 مصلى مسجد الابرار رجم الشامي الشرقي علي عبدالله مسلم الطمزي رجم الشامي الشرقي عمان الثالثة

338 مصلى الحاتمية ناصر حمد خلف الثنيان الحاتمية عمان الثالثة

339 الساحات المحيطة بمسجد عبدالله بن سلام معاذ محمد عبدالله ديه البيادر /ابو السوس عمان الثانية

340 الساحات المحيطة بمسجد حي القيسية صالح إبراهيم محمد الحاج وادي السير/طريق بدر عمان الثانية

341 ساحة ديوان عشيرة المواس علاء الدين حسن عبدالقادر عوده بلال/طريق بدر عمان الثانية

342 ساحة الشابات المسلمات عبدالباسط الغريب البنيات عمان الثانية

343 ساحة مدرسة زهرة المدائن ايمن بسام حافظ الصادق ناعور/البلد عمان الثانية

344 ساحة مدرسة البراء بن مالك عاطف يوسف ابراهيم عمار السامك/ناعور عمان الثانية

345 خلف ساحة بريد ام البساتين ايمن عليان الحسن ام البساتين /ناعور عمان الثانية

346 ساحة شارع السلام محمد عبدالله البكار ناعور عمان الثانية

347 ساحة مسجد المسرى اشرف ناجح القلعاوي البنيات/ناعور عمان الثانية

348 ساحة مسجد حمزه بن عبدالمطلب فؤاد المساعفة الروضة/ناعور عمان الثانية

349 الملعب الرياضي خلف بلدية حسبان طارق الحويان حسبان عمان الثانية

350 ساحة مسجد الفاروق محمد اسعد محمد ام القطين عمان الثانية

351 ساحة مسجد ام المؤمنين احمد حسين ابراهيم ناعور عمان الثانية

352 ام البرك-الملعب عبدالمجيد المرعي ام البرك/ناعور عمان الثانية

353 الساحة الجاورة لمسجد موسى بينو حسن فريج مسلم صويلح عمان الثانية

354 الحمر-طريق ماحص محمود الفاعوري صويلح عمان الثانية

355 الساحة المجاورة لمسجد الفريد مامون الخليل صويلح عمان الثانية

356 الساحة المجاورة لمخابز براديس محمد الرمحي خلدا عمان الثانية

357 الساحةالمجاورةلجمعيةشفا بدران الخيرية عبدالرحمن ابداح شفا بدران عمان الثانية

358 الساحة المجاورة لمسجدابو نصير الكبير انس عصام الطوره ابو نصير عمان الثانية

359 الساحة المجاورة لمسجد هشام سفيان بني عمر ابو نصير عمان الثانية

360 قرب مدرسة ام عبهرة الثانوية للبنات احمد محمد منيزل الضفير مرج الحمام عمان الثانية

361 ساحات معرض عمان الدولي حمزة ماجد عبدالرحيم المجالي طريق المطار عمان الثانية

362 الساحة المجاورة لمسجد الخليفة الفاروق محمد طاهر عزام شفا بدران عمان الثانية

363 الساحةالمجاورةلنادي ضباط الدفاع المدني فائق علي سعيد بني ارشيد ضاحية الرشيد عمان الثانية

364 الساحة المجاورة لمسجد صلاح الدين بلال نور الدين تلاع العلي عمان الثانية

365 ساحة مدرسة البنات الثانوية المعتصم بالله عدنان مطر وادي السير عمان الثانية

366 مركز مرج الحمام الرياضي عبدالله محمد جدوع مرج الحمام عمان الثانية

367 نادي الجيل احمد شكري شابسوغ الدوار السابع عمان الثانية

367 الملعب الرياضي مقابل مسجد العاشوري محمد موسى حسين نصر البيادر/طرق الظهير عمان الثانية

368 الساحة المجاورة لمسجد زمزم مهند صالح الحوراني الجبيهه عمان الثانية

369 ساحة ملعب مدرسة عماد الدين زنكي خالد فلاح الخريبات وسط البلد/مقابل التربية مادبا

370 المأمونية محمد السيوف المأمونية مادبا

371 ساحة مدرسة جرينة للبنات محمد ابو صينية جرينة مادبا

372 ساحة مدرسة طارق بن زياد محمد عوان الشخانبة المريجمة مادبا

373 مصلى جنوب مادبا محمد خليل الشخاترة قرب مسجد الفردوس مادبا

374 ساحة مسجد التوحيد ناصر الاسطة التطوير الحضري مادبا

375 مسجد لب الكبير عبدالحافظ الربطة لب مادبا

376 مسجد الرشادية خلف الشورة الرشادية مادبا

377 ساحة ملعب مليح الجدي طارق الهاشم مليح مادبا

378 مسجد عاصم بن ثابت محمد حامد السنيد مليح/حي السواعده مادبا

379 ساحة مدرسة العالية للذكور سالم عبدالنبي الشخانبة العالية مادبا

380 ساحة مديرية تربية ذيبان عيسى البواريد وسط ذيبان مادبا

381 ساحة مدرسة الجبل للبنات محمد سرور العجالين العريض مادبا

382 مسجد رسمي ابو رخية بلال سليمان البحري معان معان

383 ساحة الشامية حسام كريشان معان معان

384 مسجد مارية القبطية ينال ابو درويش معان معان

385 مسجد سيد الشهداء د. علي سعود كريشان معان معان

386 مسجد الحسن البصري عبدالله زهير عساف معان معان

387 مسجد الصالحين صبحي المغربي معان معان

388 مسجد الانصار احمد البزايعة معان معان

389 مسجد روضة المتقين هارون عليان معان معان

390 مسجد الهاشمي عوض احمد صياح معان معان

391 مسجد طيبة د. رائد الخوالدة معان معان

392 مسجد خالد بن الوليد يحيى عوجان معان معان

393 مسجد الرسول عبدالله الخوالدة معان معان

394 مسجد ابو ذر الغفاري احمد الكاتب معان معان

395 مسجد محمد ماجد ابو رخية محمد صلاح معان معان

396 مسجد المحطة احمد قريشة معان معان

397 مسجد وادي موسى الكبير محمود المشاعلة معان معان

398 مسجد الشوبك الكبير(صلاح الدين) حاتم الرواشدة معان معان

399 مسجد الحسينية الكبير محمد حسين المزايدة معان معان

400 مسجد المريغة الكبير سليمان اللوافية معان معان

401 مسجد الجفر الكبير بلال هادي الفقيه معان معان

402 مسجد ايل الكبير حسين النعيمات معان معان

403 مسجد اذرح الكبير عبدالكريم ضيف الله الجازي معان معان