‘‘أورانج‘‘ تعلن انطلاقة الموسم الرابع من برنامج دعم الريادة ‘‘BIG‘‘ الخميس

الاصلاح نيوز–

تعلن شركة “اورانج الأردن” يوم الخميس المقبل عن انتهاء فعاليات الموسم الثالث من برنامجها لدعم الشركات الناشئة الاردنية BIG، وتخريج الشركات الناشئة الاردنية التي اشتركت في هذا الموسم من البرنامج الداعم للشركة الريادية في مرحلة نموها وتوسعها.

ومع انتهاء فعاليات الموسم الثالث من برنامج ” BIG، ستعلن شركة ” اورانج الاردن انطلاقة الموسم الرابع من البرنامج لتستمر الشركة في مساندة ودعم بيئة ريادة الاعمال في المملكة.

وسيجري الاعلان من قبل شركة ” اورانج الاردن” عن اسماء الشركات الريادية الاردنية التي اختارتها للمشاركة في الموسم الرابع من برنامج BIG والاستفادة من مزايا هذا البرنامج لمساعدتها في التسويق والتوسع محليا و للدخول الى اسواق جديدة.

وتتوزّع الشركات التي جرى اختيارها بين قطاعات متنوعة معظمها اعتمدت التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها ومنتجاتها للسوق الاردنية.

ويستهدف برنامج مساندة الشركات الريادية من أورانج ” BIG” – ومقرّه في مبنى Grow في مجمع الملك حسين للأعمال – الشركات الناشئة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تمر في طور النمو والتوسع، وذلك لمساعدتها على تطوير أعمالها وتوسيعها والوصول إلى أسواق جديدة.

وكانت ” اورانج الاردن” استقبلت عشرات الطلبات من شركات ريادية للانضمام إلى الموسم الرابع من برنامج مساندة الشركات الريادية BIG منذ الاعلان عنه قبل نحو شهرين”، حيث تم اختيار 6 شركات من بين جميع هذه الطلبات من خلال لجنة متخصصة في مضمار ريادة الأعمال وصناعة تقنية المعلومات.

وتضمنت شروط التقدّم للاستفادة من البرنامج ما يلي : أن تكون الشركة مسجلة من فترة سنة على الاقل، وأن تحقق عائدات بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار سنويا.

ومع انطلاقة الموسم الرابع من برنامج BIG ، تؤكد شركة ” اورانج” استمرارها في دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة والشركات الريادية الأردنية التي تمر في طور النمو والتوسع في السوق.

وكانت “أورانج الأردن” أطلقت الموسم الأول من برنامج “BIG” في أواخر العام الماضي 2015 كجزء من خطتها الاستراتيجية “Essentials 2020” التي تركز في أحد أهم محاورها على دعم ريادة الأعمال في المملكة في إطار مؤسسي ومنهجي مدروس ومخطط له بعناية، وقد نفذت 3 مواسم من البرنامج اسهم في دعم حوالي 14 شركة ريادية أردنية.