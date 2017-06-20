‘اليونيسيف‘‘ تحدد 278 مليون دولار لخطة الصمود

الاصلاح نيوز-

حددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) 278 مليون دولار، لتنفيذ كافة البرامج التي تقوم عليها المنظمة في الأردن ضمن خطة الصمود التي وضعتها للعام الحالي 2017، وفق مدير الإعلام والاتصال في المنظمة سمير بدران.

وبين بدران أن اليونيسيف تمكنت من الحصول على 50 % من حجم خطة الصمود التي طلبتها لتنفيذ برامجها المعتادة، مشيرا إلى أنها تنتظر وصول ما تبقى من قيمة الدعم المطلوب من قبل الدول المانحة وبما يمكنها من الاستمرار في تنفيذ برامجها بشكل كامل ودون أي معيقات.

ولفت بدران إلى أن التمويل يعد العامل الأساس في تمكين المنظمة من الوفاء بالتزاماتها، لافتا أنه وبحال حصل نقص في التمويل فإن ذلك يعني تغيير الخطة وبرمجتها من خلال العمل على إعادة ترتيب الأولويات والبرامج التي تنفذها المنظمة.

وأشار بدران إلى أن اليونيسيف تعمل في حالة نقص التمويل على تحويل موازنات بعض البرامج، كبرامج دعم التعليم للاجئين أو صيانة المدارس التي تقوم بها المنظمة، باعتبار أن الحاجات المتعلقة بالحياة للطفل تعتبر من الأولويات التي يجب تقديمها على غيرها، مناشدا دول المجتمع الدولي بضرورة تقديم الدعم اللازم لخطة الصمود التي حددتها المنظمة وبما يؤدي إلى الاستمرار في العمل ورعاية الأطفال كالمعتاد.

ولفت بدران أن المنظمة نفذت مشروع صيانة متكاملة لـ 200 مدرسة في مختلف المحافظات، كبناء غرف صفية وتوفير الأثاث اللازم، للمدارس التي تعمل وفق نظام الفترتين الصباحية والمسائية، وبما يوفر بيئة تعليمية ملائمة ويسهم في استيعاب الطلبة من اللاجئين السوريين.