إلغاء شرط موافقة المخابرات للحصول على جواز سفر بحقه طلبات قضائية

الاصلاح نيوز-

ألغت التعليمات الجديدة المعدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2017 شرط موافقة دائرة المخابرات العامة الحصول على جواز سفر لطالب الحصول عليه وبحقه طلبات قضائية .

ووفق التعليمات الجديدة فقد تم إلغاء شرط موافقة دائرة المخابرات العامة بناءا على توصية مديرية العام لطالبي الجواز من هذه الفئة.

وكانت التعليمات السابقة تشترط “موافقة دائرة المخابرات العامة، إذا كان طالب الحصول على جواز سفر بحقه طلبات قضاية كمتهم أو محكوم؛ بناء على توصية مديرية الأمن العام”.