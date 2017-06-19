انتحاري يهاجم سيارة شرطة في باريس

الاصلاح نيوز-

تعرضت مركبة شرطة في شارع الشانزليزيه في باريس الى هجوم عن طريق اصطدام سيارة يقودها انتحاري فيما يبدو انه محاولة لهجوم ارهابي بحسب وسائل اعلام فرنسية.

السائق الذي امتلك سلاحاً من نوع كلاشينكوف اصيب وصرح المتحدث بإسم الداخلية الفرنسية ان السائق توفي متأثراً بجراحه بعد انفجار مركبته، وفتح تحقيق من قبل مكافحة الإرهاب الفرنسية عقب وقوع الحادث .

الشرطة صرحت بأن الأمور تحت السيطرة ولم تحصل اي اصابات بين مدنيين او قوات الأمن.

يذكر ان فرنسا بحالة طوارئ قصوى امنياً بعد ان عانت من عدة هجمات ارهابية في السنوات الماضية.