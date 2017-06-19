اللقاء يتجدد بين منتخب النشميات ونظـيـــره الجــزائــري.. اليـــوم

الاصلاح نيوز-

يخوض المنتخب النسوي لكرة القدم مواجهة ودية متجددة مع نظيره الجزائري، عند الساعة (11) مساء اليوم على ستاد البترا بمدينة الحسين للشباب.

وكان المنتخبان التقيا مساء الجمعة الماضي، وانتهى اللقاء لمصلحة الضيوف بهدف دون رد، لذلك يسعى منتخب النشميات لرد الاعتبار من خلال تحقيق الفوز هذا المساء.

وتأتي المباراتان ضمن المرحلة الأولى من تحضيرات منتخبنا للمشاركة في كأس آسيا للسيدات 2018 والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019، واستعدادا للمنتخب الجزائري للمشاركة في تصفيات كأس افريقيا للسيدات 2018.

وكان المدير الفني الأمريكي لمنتخبنا مايك ديكي، شدد على أهمية المواجهتين وقال «المباراتان أمام الجزائر أولى المباريات التنافسية لنا منذ انتهاء التصفيات في مشوار الاستعداد لكأس آسيا، وستتيح هاتان المواجهتان الفرصة لمتابعة مدى قدرة اللاعبات على تطبيق المبادئ والجمل الفنية التي تدربنا عليها خلال الأسابيع الأربعة الماضية».

كما أوضح في حديث سابق للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم «من المهم للاعبات المنتخب الاستمرارية في التدريبات، وبنفس الأهمية أيضا يجب خوض المباريات بشكل مستمر لتقييم قدرات المنتخب التنافسية، وروح الفريق، وردة فعل اللاعبات وتفاعلهن أمام التحديات والعقبات التي قد تواجههن أثناء مثل هذه المباريات.»

وكان المنتخب النسوي بدأ تجمعه يوم الـ28 من أيار الفائت وأجرى تدريباته بمعدل أربع حصص تدريبية أسبوعياً في برنامجه الإعدادي، في حين دخل في معسكر تدريبي مغلق بأحد فنادق العاصمة عمان منذ يوم الأربعاء الماضي استعداداً لمواجهة الجزائر.

وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن المعسكرات التدريبية الخارجية والتي ستهدف الى مواجهة الفرق والمنتخبات المختلفة من القارات الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبة هن: ملك شنك، رند البستنجي، هيا خليل، انفال الصوفي، عايدة الصوفي، آيه المجالي، ياسمين خير، رزان الزاغة، ستيفاني النبر، تسنيم أبو الرب، رند جودت، لونا المومني، مي سويلم، شروق الشاذلي، لمى العمري، ديانا صبح، روزبهان فريج، عبير النهار، لانا فراس، انشراح الحياصات، لين البطوش، جنى ابو غوش، شهيناز جبرين، ميساء جبارة.