الأندية السعودية تغازل شفيع.. وزيد جابر يوقع للجزيرة

الاصلاح نيوز-

تلقى حارس مرمى فريق الوحدات عامر شفيع عروضا للاحتراف من قبل الاندية السعودية بعدما تم السماح لها بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب.

وتلقى شفيع عدة عروض ابرزها من ناديي التعاون والرائد وتبلغ قيمة العقد 300 الف دولار.

ولم يحسم شفيع بعد وجهته المقبلة رغم أن العرض يعتبر مغريا وخاصة أن سقف التعاقدات لابناء نادي الوحدات لا يتجاوز الـ30 الف دولار.

وفي حال غادر شفيع واحترف في السعودية فانها ستكون التجربة الاحترافية الثانية له بعدما احترف في بداية مسيرته الكروية مع الاسماعيلي المصري.

زيد جابر يحسم وجهته

رغم أنه كان مدعوا للجلوس مع ادارتي الرمثا والفيصلي وقبلها دخل في مفاوضات مكثفة مع الوحدات، إلا ان المدافع زيد جابر فاجأ تلك الأندية بعدما وقع فجر امس لفريق الجزيرة.

واكدت مصادر بان عقد زيد جابر يفوق الـ50 ألف دولار، وهو أعلى بقليل من العرض الذي تقدم به نادي الوحدات.

ذيب سيجدد

اصبح عبدالله ذيب قريبا من تجديد عقده مع الوحدات وخاصة انه قد يتغاضى عن العرض المقدم من العروبة السعودي.

ويعتبر عبدالله ذيب احد اللاعبين المميزين حيث سيشكل تجديد عقده للوحدات اضافة مهمة للفريق.

احمد سمير بين اربعة اندية

لم يحسم أحمد سمير مصيره بعد حيث ترغب اربعة اندية بالتعاقد معه وهي الفيصلي والوحدات والرمثا والجزيرة.

وتأتي رغبة هذه الاندية بالتعاقد مع سمير نظرا لحاجتها للاعب يمتلك القدرة على صناعة الألعاب التي يتميز بها سمير.

الشقران مطلوب للعهد

بات علاء الشقران مطلوبا لفريق العهد اللبناني الذي دخل بمفاوضات حثيثة مع اللاعب بهدف الحصول على توقيعه.

ولم تسفر المفاوضات بعد عن اي شي حيث ما تزال هنالك مفاوضات بخصوص التفاصيل المالية.

كما تلقى الشقران عرضا من ناديه الام الرمثا لعودته للفريق بعدما انتقل في الموسم الماضي لفريق الحسين اربد.

الشبول مديرا فنيا

تعاقدت ادارة نادي ذات راس رسميا مع هيثم الشبول ليتسلم مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم.

ووقع هيثم الشبول عقده في عمان وبحضور رئيس نادي ذات راس احمد الجعافرة.

كما تعاقدت ادارة نادي ذات راس مع مدرب حراس المرمى عبد الرؤوف الكتة.

وتم ابرام صفقة التعاقد مع لاعب سحاب السابق احمد ابو جادو فيما قطعت المفاوضات شوطا طويلا بخصوص التعاقد مع مهند العزة.