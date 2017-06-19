القبض على 3 من مفتعلي حوادث السير

الاصلاح نيوز-

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام إنه وعلى اثر ورود شكاوى متعددة من قبل مواطنين للعاملين في إدارة البحث الجنائي بتعرضهم لقضايا الاحتيال باسلوب حوادث السير المفتعلة (الصدم)، والتي تلخصت شكاويهم حول قيام أشخاص بافتعال حوادث صدم أثناء مسيرهم بمركباتهم وأخذ مبالغ مالية منهم مقابل عدم إجراء المخطط الكروكي للحادث بعد اقناعهم بأن المخططات الكروكية ستدينهم، وعليه جرى التعميم على كافة شعب وأقسام البحث الجنائي لرصد القضايا المفتعلة وتتبع المشتبهين بارتكابها وإلقاء القبض عليهم واحالتهم إلى القضاء.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه ونتيجة لما تم من تحقيقات وتتبع لعدد من الحوادث المشتبه بافتعالها في مختلف الشعب والأقسام فقد تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المشبوهين بارتكاب مثل تلك القضايا، وبالتحقيق معه اعترف بافتعال 12 حادثة صدم مركبات لمواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم كتعويض دون السير بالإجراءات القانونية، كما وتمكن العاملون كذلك في شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة من إلقاء القبض على شخصين آخرين من المشبوهين بارتكابهم لنفس النوع من الجرائم وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما 3 قضايا بذات الأسلوب الجرمي وتم احالتهم جميعا إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.