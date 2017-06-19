وفاتان وإصابتان بحادث تدهور مركبة سعودية في معان

الاصلاح نيوز-

توفي شخصان يحملان الجنسية السعودية واصيب اثنان آخران إثر تدهور مركبتهم بمنطقة بطن الغول في معان، وذلك بحسب الدفاع المدني.

وقال مصدر في الدفاع المدني انه تم نقل المتوفيين والمصابين الى مستشفى معان الحكومي.

الدفاع المدني أصدر البيان التالي:

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان مساء اليوم مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات تحمل لوحة سعودية في منطقة بطن الغول ، مما نتج عن الحادث وفاة شخصين نتيجة إصابتهم بكسور وجروح بالغة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض متوسطة .

حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء الوفاتان ونقل الإصابات إلى مستشفى معان الحكومي .