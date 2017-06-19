القبض على شخص نشر فيديو ادعى فيه وجود نقد مزيف بالسوق

الاصلاح نيوز-

تمكن فريق المحققين في إدارة البحث الجنائي من القاء القبض على شخص قام بنشر مادة فيلمية ‘فيديو’ على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه، كذباً، وجود أوراق نقدية وطنية مزيفة.

وفي التفاصيل، قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام، في بيان مساء اليوم الأحد، إن فريق العاملين في وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي، تولى متابعة الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقيق في ما ادعى فيه ناشره، بأن في السوق المحلية عملة نقدية وطنية مزيفة وهي منتشرة بكميات كبيرة.

واكد بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام، ان ادعاء الشخص ناشر الفيديو، غير صحيح ويندرج وفق المادة 152 من قانون العقوبات، ضمن نشر المزاعم الكاذبة لإحداث تدنٍ في قيمة الاوراق النقدية الوطنية وزعزعة الثقة في نقد الدولة.

وقال البيان إن فريق المحققين في ادارة البحث الجنائي كانوا قد باشروا بتتبع الفيديو المنتشر حيث تمكنوا من خلال ما قاموا به من جمع المعلومات والتحقيقات اللازمة، من تحديد هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو وتم القاء القبض عليه.

وأضاف البيان انه سيتم احالة الشخص المتهم بعد الانتهاء من التحقيقات معه، للجهات القضائية المختصة.