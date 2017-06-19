الملك يوجه لدراسة رفع قيمة قرض الإسكان العسكري للضباط والأفراد

الاصلاح نيوز-

بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات للجهات المختصة والمديريات المعنية بدراسة رفع قرض الإسكان العسكري لضباط القوات المسلحه الاردنيه – الجيش العربي وضباط صف وافراد القوات المسلحة والاجهزه الامنيه الاخرى.

كما اوعز كذلك بالعمل على تعديل الانظمه والتشريعات والقوانين الخاصه بذلك.

وتأتي هذه التوجيهات الملكيه السامية استكمالا لما تم من تحسين للاوضاع المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة – الجيش العربي والاهتمام بكافة شؤونهم الحياتية تقديراً للدور الكبير والمميز الذي يقومون به من أجل أمن الوطن والمواطن.