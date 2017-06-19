قتلى وجرحى اثر حادثة دهس امام مسجد في لندن 

الاصلاح نيوز-

سقط 10 ضحايا بين قتيل وجريح نتيجةً لإنحراف مركبة من مسارها امام مسجد في لندن، وبحسب وسائل اعلام بريطانية فقد دهست سيارة نقل ما يقارب الـ 10 اشخاص امام المسجد في لندن.

وروى شهود عيان لصحيفة الإندبندنت ان المركبة انحرفت باتجاة المسجد الواقع في فينزبري بارك، وادت الى وقوع ضحايا بين عدد من المشاة المتواجدين بقربه.

ولم يتضح للان اذا كان الحادث متعمداً.

وتواجدت الشرطة اللندنية في الموقع وسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتم اغلاق الطرق المؤدية الى مكان الحادث، وبتم اعتقال المتسبب في الحادث وهو شخص ابيض البشرة بحسب الدايلي ميل واضافت الصحيفة ان المسجد المستهدف هو الذي قام ابو حمزه المصري المتهم بالارهاب بالإمامة فيه سابقاً.

من جهته قال مغردون من الموقع ان السائق انتظر حتى انتهاء صلاة التراويح للمصلين في المسجد، في حين لم يصدر اي تقرير رسمي من الشرطة يؤكد ذلك.

وبحسب سكاي نيوز فإن المنطقة يقطنها الجزائريون والصوماليون والبنغال ويوجد بها مسجدان.