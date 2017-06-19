“التربية” تعلن معايير وأسس اختيار وتعيين مساعد مديري المدارس

الاصلاح نيوز-

أعلنت وزارة التربية والتعليم معايير واسس اختيار وتعيين مساعد مديري المدارس في مديريات التربية والتعليم.

وبينت الوزارة في تعميم أصدرته أمس لمديريات التربية والتعليم، ضرورة العمل على حصر الشواغر المتاحة بحسب بطاقة التشكيلات المدرسية وتم اعتمادها من قبل ادارة التخطيط.

وطلبت من مديري التربية والتعليم التعميم على الميدان التربوي (المدارس)، ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع المديرية للراغبين في النقل الى وظيفة مساعد مدير مدرسة، مع الابقاء على الاعلان مدة لا تقل عن شهر من تاريخه.

واكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالوصف الوظيفي وتزويدها بأسماء الراغبين في النقل لغايات اجراء الامتحان التنافسي.

واشترطت مجموعة من الاسس التي يجب ان تتوافر في المتقدم لشغل وظيفة مساعد مدير مدرسة، وتشمل ان لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس وان يكون لديه مؤهل تربوي لا تقل دراسته فيه عن عام دراسي واحد بعد البكالوريوس، وان يكون قد عمل في التعليم مدة لا تقل عن خمسة أعوام.

كما تضمنت الاسس ان لا تقل درجة المرشح عن السادسة، وان يخلو ملفه الوظيفي من اية اجراءات تأديبية خلال الأعوام الثلاثة التي تسبق الترشح، وان لا يكون قد اوقع بحقه عقوبة تزيد عن الانذار خلال فترة عمله بالوزارة.

وتضمنت الشروط كذلك ان يكون المترشح لوظيفة مساعد مدير مدرسة حاصلا على رتبة معلم كحد ادنى، وان يكون المترشح لوظيفة مساعد مدير مدرسة ثانوية مهنية حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في احد التخصصات المهنية، بالاضافة الى مؤهل تربوي مدة الدراسة فيه لا تقل عن عام واحد بعد الدرجة الجامعية الاولى، ومدة خمسة أعوام في مجال التعليم المهني.

واوضحت الوزارة ان معايير تقدير العلامة التنافسية للمرشحين بطلبات النقل الى وظيفة مساعد مدير مدرسة تمثلت بالمؤهلات والتي خصص لها 10 علامات، والخدمة بالأعوام والتي خصص لها 15 علامة بحيث تحسب لغاية 1 حزيران (يونيو) من عام تقديم الطلب.

والتقارير السنوية لاخر عامين من سنة تقديم الطلب وخصص لها 5 علامات، والمعيار الرابع للخبرة العملية لمساعد مدير المدرسة بالتكليف علامة عن كل عام بحد اقصى 5 علامات، كما خصص 5 علامات للرتبة الاعلى في الخدمة. وبينت الوزارة انه يرشح كل شاغر 6 اشخاص من الحاصلين على أعلى العلامات في السيرة الوظيفية، الاختبار التنافسي 25 للمرشحين لوظيفة مدير المدرسة شريطة ان لا تقل علامته في الامتحان عن 17 من 25، كما خصص 5 علامات للدورة القيادة المنبثقة من برنامج تطوير المدرسية والمديرية.

واشارت إلى ان للمقابلة (ناجح، راسب) خصص لها 30 علامة الحد الأدنى لتجاوزها 21 علامة تحتسب في المجموع الكلي التنافسي، قائلة انه لن ينظر في تعيين اي متقدم لوظيفة مساعد مدير مدرسة لم يجتز المقابلة الشخصية بحد ادنى 21 من 30.

كما لفتت الوزارة الى بعض السمات الشخصية القيادية في المترشح لوظيفة مساعد مدير مدرسة، ومنها المبادأة والمبادرة والتأثير في الآخرين والتصرف في المواقف الحرجة، والايجابية في الطرح، وتقديم افكار ابداعية والتواصل مع الآخرين، والقدرة على حل النزاعات وتحفيز الآخرين والايمان بالتغيير والنزاهة والموضوعية والوعي بالمواطنة الصالحة.