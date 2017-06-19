أسبوعان على بدء تنفيذ الطريق الصحراوي

الاصلاح نيوز-

احال مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، 3 عطاءات للطريق الصحراوي، حسب موافقة الممول الصندوق السعودي للتنمية، وبقيمة إجمالية مقدارها 224 مليون دولار أميركي، وفق وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة.

وبين هلسة انه تنفيذ لقرار المجلس عقد امس اجتماع لجنة العطاءات المختصة، لاستكمال إجراءات إحالة العطاءات، اذ يتوقع توقيع العقود مع المقاولين خلال 14 يوماً من تاريخه؛ ليتم بعدها مباشرة العمل على ارض الواقع.

وبين هلسة انه وعبر التنسيق مع الصندوق، وبعد استكمال الفحوصات الخاصة بطبقات الرصف للطريق الحالي خلال مرحلة الدراسات، واعداد وثائق العطاء، اعتمد تنفيذ طبقة فرشيات حصوية سماكة 20 سم على كامل طول الطريق، واعتبار الفرشيات الحالية بعد ازالة الاسفلت طبقة ما تحت الاساس، وتنفيذ ثلاث طبقات إسفلتية بعدها حسب المتطلبات الهندسية.

يشار إلى أن أعمال عطاءات “الصحراوي” تبدأ من تقاطع مطار الملكة علياء الدولي ولغاية منطقة رأس النقب بطول إجمالي 220 كم.

واعتمدت مواصفات العطاء الأسس العالمية، لاستلام طبقات الرصف للطريق لضمان استوائيته، بحيث تستلم طبقات الطريق عبر آلية فحص الاستوائية، وذلك لكلٍ من طبقات: الفرشيات والاسفلتية الأولى والثانية والثالثة والنهائية، وحسب ما هو معتمد بالمواصفات السعودية. واوضح هلسة ان تنفيذ العطاءات، سيكون على ثلاثة أجزاء بائتلافات أردنية/ سعودية، وان الاحالة تمت على ستة مقاولين أردنيين وثلاث مقاولين سعوديين.

الغد