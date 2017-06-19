فريحات: حدودنا آمنة وسنردع من يحاول المساس بأمن الوطن

الاصلاح نيوز-

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات إن حدود المملكة آمنة ومستقرة، وان جميع وحدات وتشكيلات الجيش العربي المنفتحة على الحدود جاهزة وبكل عزيمة وتصميم على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والتعدي على حدوده وباستخدام أقصى درجات القوة.

جاء ذلك خلال حضوره أول من أمس، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مأدبة إفطار لعدد من المتقاعدين العسكريين من الضباط وضباط الصف في محافظات الجنوب أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في جامعة مؤتة/ الجناح العسكري.

ورحب فريحات بالحضور، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة لرفاق السلاح الذين كان لكل واحد منهم دور مميز وبارز في أداء عمله في الموقع الذي كان يشغله.

وأكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الأردنية، والمتمثلة في اعادة الهيكلة لعدد من مديريات وتشكيلات القوات المسلحة وأهمية ذلك في خدمة مصلحة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره وإتاحة المجال لكل الوحدات والتشكيلات أن تركز على واجباتها وأدوارها وأن تنفذ التدريب النوعي الذي يرتقي بمستوى أداء الجنود والقدرة على توفير أفضل أنواع المعدات التي تمكن الجندي من أداء واجباته على أفضل وجه، وتمكين القيادة العامة ومختلف قيادات الصنوف والتشكيلات من إدامة الوحدات وإسنادها بشكل أفضل، وإن إعادة الهيكلة هي تصحيح لما هو موجود بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والتهديدات المحتملة.

واشار فريحات الى أنه وبتوجيهات من جلالة الملك فإن القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين على كل ما من شأنه خدمة المتقاعدين العسكريين وإدامة الاتصال معهم، فهم الرديف القوي لإخوانهم في مختلف تشكيلات ووحدات الجيش العربي، وأن التواصل والتشاور سيستمر في كل ما من شأنه خدمة مصلحة الوطن.

بدوره، القى مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين كلمة شكر فيها جلالة الملك لتلمسه المستمر لاحتياجات المتقاعدين العسكريين، ومثمنا هذه اللفتة من القيادة العامة بدعوة المتقاعدين العسكريين.

وأشار إلى دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين وتوجيهات جلالة القائد الأعلى بإعادة النظر في قوانين وأنظمة المؤسسة من أجل خدمة المتقاعدين العسكريين، قائلا ان التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أفضل المستويات.

وقدم مدير الاستخبارات العسكرية إيجازا عن الأحداث العربية والاقليمية التي تدور بالمنطقة وآخر التطورات على المناطق الحدودية خصوصاً الشمالية والشرقية منها، كما قدم رئيس هيئة العمليات والتدريب إيجازا عن هيكلة الجيش العربي وبما ينسجم ويتناغم مع أدوارها والمهام والواجبات المطلوبة منها وتنفيذ التوجيهات الملكية من لدن جلالة القائد الاعلى بهذا الشأن.

كما القى اللواء المتقاعد محمد النجادات كلمة عبر فيها عن فخره واعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية، بالدفاع عن هذا الحمى الهاشمي ضد قوى الشر والظلام التي تحاول النيل من أمن هذا الوطن، مؤكدا أن المتقاعدين العسكريين سيكونون الرديف القوي والجاهز على الدوام لتقديم أرواحهم رخيصةً في سبيل أمن الأردن واستقراره.

وعبر المتقاعدون العسكريون عن شكرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مؤكدين أنهم سيبقون جند الوطن الاوفياء خلف القيادة الهاشمية.

وحضر مأدبة الإفطار عدد من كبار ضباط الجيش العربي، فيما أدى الحضور صلاة المغرب جماعة. -(بترا)