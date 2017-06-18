الوحدات يكشف عن تعاقداته قريبا.. والحاج مالك مطلوب بالبقعة

الاصلاح نيوز-

تعقد إدارة نادي الوحدات اليوم اجتماعا مع اللجنة المفوضة بابرام التعاقدات مع اللاعبين، وذلك للاطلاع على اخر التطورات المتعلقة بهذا الملف، والمصادقة على التعاقدات.

وسيعقد الوحدات مؤتمرا صحفيا لم يحدد موعده بعد وذلك بهدف تقديم كافة اللاعبين الذين ينوي التعاقد معهم.

واشارت مصادر خاصة للدستور بأن ابرز اللاعبين الذين تمت مفاوضاتهم هم سعيد مرجان والسوري فهد اليوسف وزيد جابر ومحمد الباشا واحمد عبد الحليم.

وكشفت المصادر عن ان اللاعب عبدالله ذيب ما يزال يفاضل بين التجديد للوحدات او الاحتراف مع فريق العروبة السعودي حيث سيحدد ذلك قريبا.

ولم يتم بعد حسم أي مفاوضات بين الوحدات وادارة النادي الاهلي بشأن اللاعبين يزن ثلجي ومحمود مرضي.

وفي حال تمت المفاوضات بين الوحدات والاهلي فان الاخير لن يتنازل عن اللاعب يزن ثلجي الا بقيمة مالية تليق ونجومية اللاعب.

الفيصلي يواصل التعاقدات

لم ينه الفيصلي بعد تعاقداته مع اللاعبين حيث يطمح لاستقطاب المزيد بهدف تجهيز جيش من اللاعبين يكون قادر على القتال على جبهات مختلفة بذات الطموح وبما يضمن للفريق المنافسة بقوة على كافة القاب للبطولات التي سيشارك فيها.

وبات من ابرز الاسماء التي يسعى الفيصلي لاستقطابها أحمد سمير واحسان حداد حيث ما تزال المؤشرات تؤكد بانهما الاقرب للفيصلي، في حين يبدو أن حمزة الدردور في حال استمر محليا فانه سيبقى مع نادي الرمثا.

وكان الفيصلي قد تعاقد قبل يومين مع لاعب الوحدات السابق احمد سريوة كما تعاقد مع محمد العلاونة وحارس المرمى لؤي العمايرة.

الى ذلك ذكر موقع كووورة الليلة قبل الماضية بان المحترف الليبي أكرم الزوي قد اتفق على تجديد عقده مع الفيصلي لكن دون توضيح المدة الزمنية.

وصرح اللاعب لموقع كووورة بان اتفق مع الفيصلي على عقد جديد وما تبقى سوى توقيع العقد.

الحاج مالك في البقعة

واكدت مصادر بأن المحترف السنغالي الحاج مالك دخل خيارات نادي البقعة الطامح في تعزيز صفوف فريق كرة القدم.

ويعتبر الحاج مالك من المحترفين المميزين في ملاعب الكرة الاردنية حيث خاض مواسم مميزة مع فريقي الوحدات والاهلي.

الجزيرة يواصل المفاوضات

الى ذلك ما يزال نادي الجزيرة يجري مفاوضاته مع اللاعبين احمد سمير واحسان حداد وهما اللاعبان اللذان تلقيا أكثر من عرض.

وينتظر أن يعلن الجزيرة في اليومين المقبلين المزيد من الصفقات وخاصة فيما يتعلق باللاعبين الاجانب.

الدستور