تقرير: مان يونايتد يجهز “عرضا خياليا” لرونالدو

الاصلاح نيوز-

أثارت تداعيات رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الكثير من التكهنات، خاصة بعدما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من الملكي أن صاروخ ماديرا قد يرحل بـ200 مليون يورو.

وذكر تقرير لصحيفة “الصن” البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد، النادي السابق لرونالدو، يسعى لاستعادة نجمه السابق بعرض خيالي، في ظل حديث سير أليكس فيرجسون معه لإقناعه بالخطوة.

وحسب التقرير فإن يونايتد ينوي تقديم عرضا تاريخيا لرونالدو، وهذا العرض يقدم لريال مدريد 200 مليون يورو وديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق، ليحصل يونايتد في المقابل على كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

وحسب “ماركا” فإن مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان فقط هما من يمكنهما دفع هذا المبلغ لضم صاحب الأربع كرات ذهبية.

يذكر أن النيابة العامة الإسبانية تتهم رونالدو بالتهرب من دفع 14.7 مليون يورو، وعلى إثر ذلك قرر صاروخ ماديرا الرحيل عن الملكي. وكالات