غرام الذهب ينخفض 40 قرشا

الاصلاح نيوز-

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال أسبوع نحو 40 قرشا للغرام، بعد أن وصل سعر الأونصة في نهاية تداولات أول من أمس إلى مستوى 1253 دولارا مقارنة مع 1270 دولارا قبل أسبوع.

وبحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات، أسامة امسيح، فقد بلغ سعر غرام عيار 24 نحو 30.4 دينارا، وغرام عيار 21 نحو 25.5 دينارا، وغرام عيار 18 نحو 22.7 دينارا.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 181 دينارا والليرة الانجليزي 204 دنانير.

وقال امسيح “شهدت أسعار الذهب تذبذبا بين صعود ونزول خلال أسبوع كان مرتبطا مع البيانات الأميركية التي تؤثر على الدولار وحركة الأسهم”.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي متأثرة ببيانات اقتصادية قوية عززت الدولار.وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بعدما أظهرت بيانات انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقد تشجع البيانات الاقتصادية القوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام بعد رفعها هذا الأسبوع.وعادة ما يدعم رفع الفائدة الدولار بما يفرض ضغوطا على أسعار الذهب من خلال زيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

أما بالنسبة للطلب على محال الذهب في السوق المحلية، فتوقع امسيح أن يعود النشاط للسوق في الأسبوع الأخير من شهر رمضان مع اقتراب العيد وموسم الزواج وعودة المغتربين.