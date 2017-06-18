“الصناعة” تحرر 120 مخالفة منذ بداية رمضان

الاصلاح نيوز-

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى يوم الخميس الماضي 120 مخالفة في مختلف محافظات المملكة بحسب المتحدث الرسمي بالوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي إن “المخالفات التي حررتها الوزارة تركز معظمها على عدم إعلان أسعار أو البيع بسعر أعلى من المعلن”.

وبين أن الوزارة ركزت ضمن خطتها الرقابية على الأسواق على الجانب التوعوي والإرشادي للقطاع الخاص والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة الصادرة عن الوزارة.

وأوضح البروماي أن الوزارة لمست وجود التزام من قبل القطاع الخاص بالقوانين والأنظمة من خلال عدم رفع الأسعار ؛ مشيرا إلى حدوث ارتفاع على أسعار دجاج النتافات والطازج خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ما دفع الوزارة إلى التدخل ووضع مؤشر سعري لهذه المادة.

ولفت إلى قيام الوزارة ضمن خطتها الرقابية بتطبيق الشق الثاني من الرقابة على مختلف المراكز التجارية وعمان والزرقاء والعمل على إجراء جولات رقابية في كل من محافظة عمان والسلط وإربد تمتد من الساعة 9 مساء إلى ساعات الفجر الأولى.

وتشمل خطة الرقابة ؛ خلال فترة الرقابة ؛ تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة لعمل دراسة ميدانية يومية لوفرة وأسعار بيع جميع المواد الغذائية والأساسية والرمضانية وغيرها، إضافة الى قطاع الألبسة وبخاصة في الثلث الأخير من الشهر، وذلك بسبب زيادة الإقبال على شراء الملابس؛ حيث تكون الحركة على هذا القطاع متوسطة نوعا ما ويتم متابعة إعلان السعر لدى هذا القطاع والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.

لـ”الغد”