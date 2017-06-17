الإعلامي البارز غازي السعدي في ذمة الله

الاصلاح نيوز-

انتقل إلى رحمته تعالى الإعلامي البارز والسياسي الأستاذ غازي كامل السعدي والد كل من إيهاب / الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان وكامل مدير مركز خط الحياة للاستشارات والتأهيل، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتضحية كرسها لخدمة قضايا وطنه وأمته عن عمر يناهز 82 عاماً، والفقيد من مواليد عكا وهو الصحفي والخبير والمؤسس لدار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية وأول رئيس لاتحاد الناشرين الاردنيين، وله مؤلفات وترجمات وكتابات عديدة في الصحف المحلية والعربية وعمل الفقيد محرراً للشؤون الفلسطينية وكاتب سياسياً في جريدة الرأي منذ عام 1979 وتُنشر مقالاته وأبحاثه في عدد كبير من الصحف والمجلات العربية كما قام بترجمة عدد من الكتب وشارك في مؤتمرات وندوات عديدة أدبية وسياسية وقومية في الدول العربية وهو عضو نقابة الصحفيين الأردنيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب.

وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير بعد صلاة ظهر غد الاحد من مسجد مقبرة سحاب الاسلامية ليوارى الثرى في مدفن العائلة في المقبرة.

تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعتي جمعية آل النبر التعاونية في دير غبار خلف مدارس فيلادلفيا / مقابل شركة مرسيدس من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة ولمدة ثلاثة أيام اعتبار من يوم غدٍ الأحد.

أحر العزاء والمواساة من اسرة “الاصلاح نيوز” الى ال السعدي الكرام وانا لله وانا اليه راجعون.