السعودية ترفض إقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها

الاصلاح نيوز-

أعلنت السعودية اليوم السبت، أنها لن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها وأنها ليست بحاجة لمثل هذه القواعد، وذلك ردا على عرض بهذا الخصوص تقدمت به أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول أن المملكة “لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها”.

وأضاف أن “المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطق”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الجمعة أنه عرض على الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “الأناضول”.

وأضاف أردوغان أن الملك سلمان تعهد بتقييم الأمر، وأن الرد لم يأت لغاية الآن.-(أ ف ب)