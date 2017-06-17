تذاكر مجانية لحفلة الفنانين الأردنيين في مهرجان جرش

الاصلاح نيوز-

قرر المدير العام التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون محمد ابو سماقة، اعتبار حفلة الفنانين الاردنيين على المسرح الجنوبي مجانية، مثلما اعلن عن طرح سعر رمزي لحفلة النجم عمر العبداللات بقيمة خمسة دنانير فقط، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للمهرجان وتماشيا مع أهداف المهرجان في تقديم خدمة ثقافية وفنية للمواطن الاردني وزوار المهرجان.

وقرر ابو سماقة ايضا إلغاء تذاكر كافة حفلات المسرح الشمالي واعتبارها حفلات مجانية التزاما منها بقرارها العام الماضي التحول نحو ” مجانية الثقافة” ، كما تقرر اعتبار التذكرة لأربع حفلات على المسرح الجنوبي مخصصة لشخصين وطفلين بسعر تذكرة واحدة.-(بترا)