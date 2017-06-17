تعليمات من وزارة التربية لطلبة “التوجيهي”

الاصلاح نيوز-

تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الصيفية 2017 والذي تبدأ أولى جلساته يوم الثلاثاء 4 تموز (يوليو) المقبل، وتنتهي في الثامن عشر منه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إن عدد الطلبة المشتركين في الامتحان لهذه الدورة بلغ (125378) مشتركاً ومشتركة، منهم (83627) من الطلبة النظاميين و(41751) من طلبة الدراسة الخاصة.

وبينت أنه تم توزيع الطلبة على (419) مدرسة اشتملت على (1198) قاعة امتحان في كافة مديريات التربية والتعليم في المملكة اضافة الى قاعة احتياط في كل مديريه.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الرسائل لطلبة الثانوية العامة تضمنت الحرص على اصطحاب بطاقة الجلوس وبطاقة الأحوال المدنية يومياُ عند تقديم الامتحان، وعدم احضار أي نوع من الأقلام، حيث عملت الوزاره على توفيرها للطلبة في قاعات الامتحان.

ودعت الوزارة الطلبة للحرص على عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية ، السماعات اللاقطة، الساعات والأقلام الإلكترونية، أو أي جهاز تسجيل أو تصوير) إلى قاعة الامتحان، والحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدئه بوقت مناسب، مع التأكيد أن أولى جلسات الامتحان تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً والجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

كما اكدت اهمية الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان، والحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة وتمارين التنفس والاسترخاء، وعدم السهر الطويل لانه يؤثر سلبا على أدائك في الامتحان.

وقالت انه لا داعي للقلق من صعوبة الامتحان، حيث ان الأسئلة موضوعة بعناية وتراعي مستويات وقدرات الطلبة المختلفة، ودعت الطلبة التأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والوقت المحدد لكل جلسة امتحان، وعدم الاستماع إلى الإشاعات التي يتم تداولها قبل الامتحان والابتعاد عن القلق والتوتر، والثقة بقدراتهم وإمكاناتهم.

كما دعت الوزارة الطلبة لقراءة الأسئلة جيدا، والبدء بالإجابة عن الأسئلة الأسهل بما يساعدهم في استثمار وقت الامتحان.

واكدت على اهمية فهم السؤال جيدا، لأن فهم السؤال يساعدك على الإجاب، وعدم الانشغال بما قدم الطالب في الامتحان السابق، والاستعداد للامتحان المقبل.

واشارت الى ضرورة كتابة رقم السؤال وفرعه على دفتر الإجابة، وتنظيم الاجابات وبما يسهل مراجعتها، ويجنب الطلبة نسيان اجابة بعض الفروع.