الفيصلي يستقطب سريوة رسمياً .. وينتظر رد لوكاس

الاصلاح نيوز-

استقطب الليلة قبل الماضية الفيصلي أحمد سريوة لتدعيم صفوف فريق كرة القدم ليشاركه المنافسات القادمة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وذكر عضو مجلس الادارة سامر الحوراني : تم التوقيع مع سريوة لموسم واحد قابل للتجديد، وكانت رؤية الجهاز الفني بقيادة المونتينجري نيبوشا الاحتفاظ بتوليفة الفريق التي أحرزت الدوري وكأس الأردن وضم وجوهاً في مراكز أخرى لأن الفيصلي ينتظره مشاركات داخلية وخارجية وسيخوض مواجهات قوية اعتباراً من الشهر القادم وتحديداً في بطولة الأندية العربية بالمجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري والوحدة الاماراتي ونصر حسين الجزائري، وسيعسكر الفريق في القاهرة خلال الفترة من 13 تموز القادم وحتى 19 منه وسيقابل ودياً أنبي أو المقاصة.

ويعتبر أحمد سريوة من الأوراق البارزة التي لا يشق لها غبار، ويلعب في أكثر من مركز وأجاد في منطقة الوسط، وسبق له الظهور مع الوحدات وأحترف في السعودية مع القادسية والعروبة ومثل جميع المنتخبات الوطنية وكان في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أثناء فترة تواجد المدير الفني المصري حسام حسن، مثلما شارك في عديد من المناسبات القارية وسجل وصنع العديد من الأهداف الحاسمة، ونال الثناء من الكوادر التدريبية، الأمر الذي جعله محط أنظار الأندية ليتم وضعه على رادار الفيصلي وإنجاز الصفقة وفقاً لرغبة الجهاز الفني.

واشار الحوراني إلى أن الفيصلي ينتظر وصول مهاجم سنغالي قادم من فرنسا «تتجه النية أيضاً لحسم صفقات محلية مؤثرة وتم الاتفاق على فسخ عقد يوسف النبر بالتراضي بين الطرفين وفقاً لرغبة اللاعب».

وحول باقي ملفات اللاعبين أكد الحوراني أن النادي ينتظر رد البولندي لوكاس واستطرد بهذا السياق «يوجد بند في عقد لوكاس بأنه يحق له فسخ عقده قبل 30 حزيران الحالي ودفع شرط جزائي وبعد ذلك التاريخ يبقى في الفيصلي وفي حال تلقيه عقدا خارجيا سيكون النادي صاحب القرار في البيع ونسعى لاستكمال موضوع التجديد مع المهاجم الليبي أكرم الزوي».

كان الفيصلي احتفظ بقائمة فريقه التي ظهرت بالموسم 2016-2017، ولم يجدد للمدافع محمد أبو زريق وسيغادر يوسف النبر، فيما تم ضم محمد العلاونة وأحمد سريوة بانتظار حسم صفقات أخرى خلال الساعات القادمة.

على الصعيد الاداري، سمى الفيصلي عضو مجلس الادارة عصام أبو طويلة نائباً ثانياً لرئيس النادي الشيخ سلطان العدوان خلفاً لـ عماد قطامي.